Frecvenţă mare

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Suceava a declarat zece focare de trichineloză la mistreţi doar în prima lună a acestui an, frecvenţa cazurilor fiind una ridicată. Mistreţii cu trichineloză au fost împuşcaţi pe fonduri de vânătoare de la Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Moldova Suliţa, Ciocăneşti, Poiana Stampei, Zamostea, Panaci, Iacobeni, Crucea, Mitocu Dragomirnei, Mitoc sau Baia.

Chiar dacă incidenţa de cazuri este destul de mare, doctorul Dan Corneanu, directorul executiv al DSVSA Suceava, a transmis că situaţia nu este îngrijorătoare atâta timp cât vânătorii înţeleg că orice carne de mistreţ vânat trebuie supusă analizelor înainte de a fi consumată:

„În mediul sălbatic, trichineloza nu are cum fi ţinută sub control, rozătoarele circulă foarte mult şi răspândesc boala. Doar în luna ianuarie au fost aduse probe pentru 130 de mistreţi, iar la zi am ajuns la aproximativ 170. Ne bucurăm că toţi responsabilii de fonduri de vânătoare au înţeles cât de important este acest examen al mistreţilor vânaţi. Cel mai important este că sunt ani de zile de când nu am mai avut cazuri de trichineloză la om, în urma consumului de carne de porc infestată”, a declarat directorul DSVSA Suceava.

Serviciul control oficial sănătate animală al DSVSA Suceava va continua să monitorizeze atent evoluţia acestei boli parazitare foarte periculoasă şi pentru om.