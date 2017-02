Promisiune

Primăria Suceava a prevăzut în proiectul de buget pentru acest an sume pentru finanţarea cheltuielilor din Sănătate. Primarul de Suceava, Ion Lungu, ne-a declarat, ieri, că administraţia locală finanţează atât Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, cât şi cabinetele şcolare şi are în vedere să aloce un milion de lei pentru spital şi să acopere cheltuielile cabinetelor şcolare. Lungu a arătat că şi anul trecut Primăria Suceava a prevăzut bani pentru finanţarea unor lucrări la Spitalul de Urgenţă, dar unitatea spitalicească nu a mai solicitat fonduri. ”Anul trecut nu ne-au cerut banii şi am făcut astfel economii la primărie”, a declarat Lungu.

Dacă alocarea fondurilor pentru spital este facultativă, finanţarea cabinetelor medicale şcolare nu este opţională pentru bugetul local. În municipiul reşedinţă de judeţ există zece cabinete medicale şcolare şi opt cabinete stomatologice, care ar trebui să asigure asistenţa medicală pentru elevii din cele 21 de şcoli gimnaziale şi licee de stat. De asemenea, mai funcţionează un cabinet medical şcolar la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, pentru studenţi.

Anul trecut, Consiliul Local Suceava a aprobat valoarea contractului pentru finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de personal, medicamente şi materiale sanitare necesare desfăşurării activităţii din cabinetele medicale şcolare, în sumă de 2,512 milioane lei. Suma trebuia să acopere funcţionarea cabinetelor pentru perioada ianuarie-decembrie 2016.

Contractul a fost încheiat între Direcţia de Sănătate Publică şi Consiliul Local Suceava, în baza contractelor de muncă ale personalului din cabinetele de medicină generală şi şcolară, a listei de medicamente şi materiale necesare, potrivit baremului, a autorizaţiilor de funcţionare pentru cabinete, a asigurării de răspundere civilă pentru personalul medical şi centralizatorului cheltuielilor de personal. În acest an valoarea contractului trebuie să fie mai mare deoarece au crescut cheltuielile cu salariile, prin acordarea majorărilor prevăzute de lege.