Plângere

Câţiva proprietari de pământuri din satul Baineţ, comuna Muşeniţa, îl acuză pe un proprietar de terenuri agricole din zonă că şi-a intabulat terenurile cumpărate peste amplasamentele dintotdeauna ale vechilor proprietari. Oamenii spun că în ultimii ani rădăuţeanul Vasile Nicoară a cumpărat mai multe terenuri de la sătenii din Baineţ, terenuri aflate pe diferite amplasamente dinzonă, unele greu accesibile, şi că apoi aceste suprafeţe au fost intabulate prin suprapunere peste terenurile aparţinând altor proprietari, terenuri cu acces uşor de la drumul betonat şi aflate în apropierea fermei agricole care de câţiva ani le-a preluat în arendă. De cel puţin trei ani de zile ei s-au văzut astfel în situaţia de a nu a mai avea acces la terenurile lor, de a-şi vedea pământurile lucrate de alţii, fără a încasa arenda de pe aceste suprafeţe. Oamenii cred că toate aceste încurcături prin intabulări eronate au fost făcute cu rea-credinţă şi intenţie de Vasile Nicoară, care a beneficiat de neglijenţa sau chiar de concursul angajaţilor Primăriei Muşeniţa şi ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), ei încercând acum să-şi găsească dreptatea în instanţă.

Primele efecte ale intabulărilor cu mari semne de întrebare au apărut în urmă cu patru ani de zile

Proprietarii de terenuri din satul Baineţ şi-au stăpânit liniştiţi pământurile până în anul agricol 2012-2013, când au apărut primele semne ale neregulilor. Mare parte dintre terenuri fuseseră lucrate până atunci de arendaşul satului, pe amplasamentele avute conform titlurilor de proprietate emise în anii 1990. La un moment dat, acestuia nu i s-a mai permis să lucreze aceste terenuri, sub explicaţia că sunt intabulate pe numele altcuiva, explicaţie venită din partea noilor arendaşi, SC Vicşani Farm SRL. Radu Bilaus, unul dintre proprietarii din satul Baineţ afectaţi de intabulările eronate, ne-a povestit: „Cei de la ferma Vicşani Farm, când au început să cultive terenul şi au arat, s-au extins şi peste 1,485 ha aparţinând Mariei Bilaus, mama mea, pe care o moştenesc, motivând că a greşit mecanizatorul şi că nu a fost o limită distinctă. Am negociat o arendă simbolică pe vremea aceea, fiind pus în faţa faptului împlinit. În anul următor (2013-2014 - n.r.) noii arendaşi nu au mai recunoscut că-mi sunt datori cu ceva, întrucât ei au arendat terenul de la acest Vasile Nicoară, care este intabulat şi pe suprafaţa de 1,485 ha a Mariei Bilaus. Ba chiar m-au ameninţat că au să caute să-şi recupereze arenda plătită iniţial, pe motiv că ar fi achitat-o din eroare.”

Din acel moment vechii proprietari spun că nu au mai putut comunica cu arendaşul şi cu noul proprietar, pentru a lămuri situaţia suprafeţelor de pământ cu actele pe masă, în faţa primarului comunei, care a motivat că Vasile Nicoară nu vrea să se prezinte la discuţii.

În aceeaşi situaţie se află de câţiva ani şi Elena Huţuleac, din satul Baineţ, care ne-a povestit revoltată: „Pământul era în arendă de prin 2007-2008 la arendaşul satului, care în 2012 a venit la mama mea spunând că acest Nicoară nu-i permite să intre, să efectueze lucrările agricole, susţinând că este intabulat pe acest teren. Nu ne-a venit să credem, am mers, am cerut informaţii, am încercat să intabulăm şi am văzut într-adevăr că nu mai suntem proprietari pe ce a fost al nostru. Primăria ne spunea ba că-i mai la vale, ba că-i mai la deal, timp de trei ani unde am pus piciorul nu a fost al nostru. Atunci am solicitat atât primăriei, cât şi cadastrului să ne spună unde este pământul nostru, unde ar trebui noi să arăm, de ce Nicoară are dreptul să fie în curtea noastră şi noi nu. Pe orice om din sat pe care-l vei întreba cine a stat aici, va şti foarte bine că noi am fost proprietari. Am umblat cu cei de la cadastru ca nebunii pe câmpuri, dar de fiecare dată unde ne-au propus şi am încercat să intrăm în posesie erau alţi proprietari. Adevărul este că această parcelă rămăsese ca un ghimpe. Nicoară intrase peste tot şi lumea nu ştia, iar mulţi dintre ei nu ştiu nici acum că nu mai sunt proprietari, că parcela pe care o ştiu ca fiind a lor nu le mai aparţine. Arendaşul satului s-a mutat peste canal, undeva în spate, şi nouă nu ne dă voie nici acolo să ne intabulăm, spunându-ne că pământul este ba al Climăuţiului, ba al Vicşaniului, dar pământul Baineţului unde este?”

Sătenii cred că la mijloc a fost un plan foarte bine pus la punct de noul proprietar al terenurilor

Radu Bilaus a încercat să meargă pe urmele tranzacţiilor făcute cu pământurile comunei Muşeniţa şi crede că mulţi dintre vechii proprietari nu au cunoştinţă despre faptul că pe terenurile lor sunt făcute intabulări, iar pământul este lucrat de alţii. Oamenii cred că dacă au titluri de proprietate în mână sunt cu adevărat şi proprietari pe aceste terenuri.Din ce a reuşit el să mai afle între timp, în aceeaşi situaţie ar fi şi Ion Petrescu şi Vasile Caşu, din satul Văşcăuţi, sau Mărioara Cernovschi, cu terenuri moştenite de la Lidia Cernovschi.

Radu Bilaus ne povesteşte:“Am aflat cu greu cine a întocmit intabularea, un specialist autorizat de OCPI de la Suceava, pe nume Ovidiu Amarfei, care a făcut intabularea la cererea şi indicaţiile acestui Vasile Nicoară pe terenul nostru şi nu s-a documentat, nu a cerut vecinătăţile, nu a cerut martori, nu a confruntat terenul cu titlurile de proprietate. Cel puţin până acum încă nu l-am acuzat de complicitate la o fraudă evidentă, în ideea că acest domn tânăr, la început de carieră, s-a angajat că îl va convinge pe acest domn Nicoară să desfiinţeze intabularea de pe terenul nostru şi să o facă de fapt acolo unde trebuie, unde a cumpărat terenul şi are dreptul. Toată această încurcătură s-a făcut pentru ca plasamentul acestor pământuri aparţinând lui Vasile Nicoară să fie convenabil prezumptivului arendator. Firma care a arendat e la numai un kilometru şi jumătate de aici, la marginea satului următor, Vicşani, iar terenul e cu acces de la asfalt, desecat în timpul CAP-ului, un teren foarte bun, productiv, fertil, cu lungime mare şi uşor de lucrat. Din câte ştiu eu, sunt numeroşi proprietari afectaţi de aceste tranzacţii şi cred că s-a mizat pe faptul că sunt foarte mulţi oameni în vârstă care nu mai ştiu ce suprafeţe de teren au avut aici în zonă sau unde le-au avut. Sunt mulţi proprietari sau moştenitori ai vechilor proprietari plecaţi nu numai în ţară, dar şi în străinătate, care nu mai vin nici să-şi cultive pământul, dar nici să-şi revendice nişte drepturi, neştiind măcar că au fost încălcate.”

Primele propuneri de rezolvare a problemelor funciare au venit tot din partea vechilor proprietari

Pentru rezolvarea într-un fel sau altul a problemelor apărute în urma acestor intabulări, tot vechii proprietari ai pământurilor au venit cu propuneri de schimburi de terenuri, care să-i repună în posesia vechilor terenuri din titlurile de proprietate. Elena Huţuleac a propus o variantă de rezolvare:“Noi am avut ca propunere să intabulăm un alt teren, pe care să i-l dăm lui Nicoară, ca să nu fie el vitregit de contravaloarea actelor de intabulare. Când am mers la cadastru, la Rădăuţi, ni s-a răspuns că trebuie să găsim o parcelă care să-i convină domnului Nicoară, iar când am vrut să ne întâlnim cu el, să vedem unde i-ar conveni un teren, el nu a mai răspuns la telefon. Şi de atunci stăm aşa. Arendaşul ne dă cotă parte, dar terenul lucrat ca atare de arendaş nu ştim unde este, habar nu avem. Încasăm o arendă, dar cert este că terenul nostru ca poziţie nu există. Există o hartă, două, trei şi fiecare hartă are alt proprietar în teren şi de câte ori am încercat să localizăm parcela şi s-o intabulăm, ni s-a respins intabularea. Nu înţelegem de ce oamenii din sat, care aici au avut pământurile, trebuie să plece? De ce trebuie să plecăm noi?”

Aurel Clemenciuc are o turmă de oi pe care a păscut-o întotdeauna pe aceste terenuri, însă este nevoit să caute altă păşune în urma aceloraşi tranzacţii funciare. „Eu am aici un hectar şi 80 de ari şi în acelaşi mod s-a intabulat pe el Vasile Nicoară. Am avut pe teren o stână şi acum trebuie să-mi iau animalele şi să plec. I-am spus domnului Nicoară că s-a intabulat peste pământul meu şi mi-a spus să mă duc şi eu alături”, a declarat Clemenciuc.

Toate încercările proprietarilor de a-şi rezolva problema posesiei au eşuat

Foştii proprietari nemulţumiţi de tranzacţiile petrecute sub ochii lor au încercat să ceară sprijin de la mai toate instituţiile statului, însă nimeni până acum nu s-a implicat. În urma solicitărilor de clarificare a situaţiei terenului moştenit de la mama lui, Radu Bilaus a primit următorul răspuns din partea Primăriei Muşeniţa: ”În urma deplasării la terenul menţionat în titlul de proprietate, s-a procedat la identificarea amplasamentului şi s-a constatat că acesta este ocupat de SC Agriculture SRL Vicşani. Reprezentanţii societăţii sus menţionate susţin că acest teren a fost arendat de domnul Nicoară Vasile, terenul fiind cumpărat de la Nicolaescu Zamfira, moştenitoare după Ciubotar Giorgi, cu care s-a intabulat în mod eronat, suprafaţa în cauză fiind situată pe alt amplasament, conform titlului de proprietate.”

Proprietarul văduvit de teren crede că fără concursul funcţionarilor Primăriei Muşeniţa, condusă în acea perioadă de primarul Filip Nicolaev, nu s-ar fi putut procesa actele în defavoarea deţinătorilor de drept ai terenurilor din comună. Oamenii cred acum că după atâtea încercări de rezolvare, singura soluţie favorabilă poate veni din partea instanţei de judecată. "În cazul în care nu se anulează intabularea pe numele acelui Vasile Nicoară de pe terenul nostru, voi fi nevoit să acţionez în judecată, să cer daune materiale, constând în contravaloarea arendei, în neridicarea subvenţiei pe 3-4 ani şi daune morale, întrucât am fost nevoit să suport tratamente şi intervenţii pentru afecţiuni fizice agravate de stresul provocat de această situaţie, creată de Nicoară şi beneficiarii lui.”

Noul proprietar se apără şi spune că vina intabulării pe aceste suprafeţe nu-i aparţine

Vasile Nicoară, cel care s-a intabulat pe aceste suprafeţe, ne-a transmis că în cazul unor vânzări de terenuri, vânzătorul vine cu inginerul cadastral şi măsoară parcela, planurile sunt vizate apoi la primăria de care aparţin terenurile, după care actele sunt depuse la oficiul de cadastru. În cazul în care la Primăria Muşeniţa planurile parcelare nu sunt bine delimitate, s-au putut face greşeli, dar nicidecum din rea-voinţa cumpărătorului (el în acest caz). El se consideră discreditat în urma acestor plângeri considerate nefondate, încurcăturile făcute putând apărea în urma întocmirii titlurilor de proprietate pe alte amplasamente de către comisia de fond funciar a Primăriei Muşeniţa.

Până la rezolvarea acestor probleme funciare, proprietarii de drept ai terenurilor privesc neputincioşi către pământurile lor, pregătite din toamnă de alţii pentru un nou sezon agricol.