Iubire fără graniţe

Realizatorul primului film horror found footage românesc, „Be My Cat: A Film for Anne”, pentru care a şi câştigat numeroase premii internaţionale, actorul şi regizorul sucevean Adrian Ţofei, s-a căsătorit recent cu o frumoasă actriţă din Turcia - Duru Yücel.

Nunta a avut loc în capitala Turciei, Ankara, zecile de invitaţi făcând parte din numeroasa familie a soţiei.

Nunta nu a fost una convenţională, mirii, care provin din două culturi aparte, cu religii diferite – musulmană şi creştină, fiind uniţi de pasiunile pe care le au în comun, cea mai bună dovadă fiind dansul lor, pe ritmurile unei cunoscute melodii a trupei Nirvana – moment considerat de ei „apogeul” evenimentului.

Actriţa din serialele turceşti, protagonista viitorului film al soţului său

Aleasa inimii rădăuţeanului Adrian Ţofei, Duru Yücel, a terminat actoria la The Studio Players, una dintre cele mai importante şcoli de actorie din Turcia. A făcut puţin teatru şi a apărut în câteva seriale TV turceşti.

„Ne-am întâlnit pe 20 noiembrie 2015 la Istanbul. Am fost invitat în juriul festivalului internaţional de film Bosfor (Bosphorus International Film Festival), iar Duru era coordonatorul juriului. Imediat după festival am mers direct în Sydney la premiera australiană a filmului meu <Be My Cat: A Film for Anne>, apoi m-am întors la Istanbul pentru a fi împreună cu Duru”, povesteşte Adrian Ţofei, care vrea ca ea să joace unul dintre rolurile principale alături de el în următorul său film, „We Put the World to Sleep”. Acesta este un lungmetraj apocaliptic despre doi tineri idealişti ce pornesc într-o misiune de a sfârşi totul cu ajutorul unui android avansat.

„Totul a fost incredibil din start, am realizat că toate acţiunile, eforturile şi alegerile pe care le-am făcut în viaţă au fost în direcţia de a ne aduce împreună. Înainte de a studia actoria, Duru a absolvit facultatea de limbi străine - engleză (traducere şi interpretare). Eu tot timpul am căutat să-mi perfecţionez engleza pentru a avea o carieră internaţională în film şi actorie, făcând primul meu film <Be My Cat: A Film for Anne> în engleză. Altfel n-am fi putut comunica, ea necunoscând româna, iar eu necunoscând turca. După ce am făcut puţin teatru, ambii am ales să lăsăm în urmă definitiv acea artă pentru a urma o carieră exclusiv în film. Ceea ce ne-a adus împreună la festivalul de film şi ne face acum parteneri minunaţi şi-n viaţa profesională, nu doar cea personală”, mărturiseşte Adrian, care acum aşteaptă ca Duru să primească viză pentru România, pentru a se putea muta împreună aici.

Culturi şi religii diferite, dar pasiuni comune

Frumoasa poveste de dragoste a celor doi, care vor fi parteneri nu doar în căsnicie, ci şi în viaţa profesională, a depăşit barierele culturale, lingvistice şi religioase, graţie pasiunilor pe care le au în comun.

„Deşi Duru vine dintr-o societate predominant musulmană, iar eu dintr-una predominant creştină, nici unul dintre noi nu este adeptul religiilor instituţionalizate, suntem ambii persoane spirituale, care au avut revelaţii citind Osho.

De asemenea, e foarte probabil ca Duru să scrie şi scenariul unui film de lungmetraj, coproducţie internaţională, la conceptul căruia am participat şi eu şi pe care s-ar putea să-l şi regizez. Aşteptăm unda verde de la managerul de proiect. Plus încă un rol pentru Duru într-un lungmetraj ce se va filma în America de Sud, aşteptăm şi-n acel caz unda verde de la producători”, spune Adrian Ţofei despre lucrurile care îi „leagă”, emoţional şi profesional.

Dilema oraşului în care să se stabilească

Tinerii căsătoriţi nu au de gând să rămână în imensa metropolă turcă, cu peste 3,5 milioane de locuitori, ci să se stabilească într-un oraş din România, preferabil ceva mai liniştit.

„Momentan aşteptăm ca Duru să primească viza de România şi să ne mutăm fie la Bucureşti, fie la Cluj. Încă nu ne-am hotărât. Am prefera Clujul, Bucureştiul nu este un loc foarte bun de trăit (l-am experimentat pe perioada masteratului şi n-aş mai vrea), dar pe de altă parte s-ar putea să avem mai multe oportunităţi în Bucureşti în ceea ce priveşte actoria. E o decizie grea. Aşteptăm recomandări!”, a menţionat Adrian Ţofei.

Primul său film, „Be My Cat: A Film for Anne”, realizat în Rădăuţi, este inclus de Dread Central în top 5 Cele mai bune filme horror din 2016, iar de alte site-uri de specialitate, în top 50 cele mai bune filme horror ale anilor 2000, fiind considerat „cel mai revoluţionar film found footage de la <The Blair Witch Project>”.