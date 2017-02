Legalitate

Compania Holzindustrie Schweighofer a organizat ieri, la fabrica din municipiul din Rădăuţi, o vizită în care a prezentat modul în care se duc la îndeplinire recomandările sistemului de certificare forestieră Forest Stewardship Council (FSC), cum se monitorizează provenienţa lemnului, siguranţa proceselor tehnologice şi planurile de viitor ale companiei. Holzindustrie Schweighofer dezvoltă şi implementează un sistem de urmărire prin GPS pentru livrările directe de lemn. Sistemul, denumit TimFlow, va fi gestionat de unul dintre cei mai importanţi furnizori de telefonie mobilă din România. Începând cu decembrie 2016, Holzindustrie Schweighofer a început să echipeze cu dispozitive GPS toate camioanele care livrează buşteni la fabricile de cherestea ale companiei şi la punctele de colectare (depozite). Furnizorii şi transportatorii vor trebui să prezinte traseul urmat de camioane, în plus faţă de toate celelalte documente cerute de legislaţia în vigoare şi reglementările din domeniu. Directorul de achiziţii masă lemnoasă la Holzindustrie Schweighofer, inginerul Adrian Dulgheru, a declarat: ,,Prin acest sistem propriu ne vom asigura că încărcătura camionului provine într-adevăr din locul specificat în documente şi că transportatorii nu pot devia de la traseul prestabilit şi nu pot falsifica documentele emise pentru Holzindustrie Schweighofer pentru a livra lemn ilegal altor procesatori. Am efectuat deja primele teste în teren pentru a vedea cum funcţionează sistemul şi aplicaţia. Acestea s-au dovedit a fi un real succes. Am putut determina în acest fel cu precizie punctul de încărcare, s-au făcut fotografii ale transportului de buştean şi s-a urmărit traseul exact al camionului de la pădure până la fabrica noastră. Toate aceste date au fost verificate la momentul ajungerii la destinaţie, au fost validate de colegii noştri de la poartă şi au fost salvate în sistem pentru a putea fi puse în viitor la dispoziţia celor interesaţi. În curând acest sistem va fi implementat pentru toate livrările către locaţiile noastre de producţie. Compania noastră demonstrează în acest fel preocuparea sa permanentă pentru îmbunătăţirea procesului de achiziţie, transparenţă şi disponibilitate la discuţii cu toţi factorii interesaţi de gestionarea durabilă a pădurii”. După jumătatea lui octombrie 2016, Holzindustrie Schweighofer a primit de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal aprobarea scrisă pentru a realiza sistemul de urmărire prin GPS.