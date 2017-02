Lansare

Catalogul expoziţiei „De la natură la cultură: arta prelucrării osului şi cornului” a ieşit recent de sub tipar şi este editat de Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi. În perioada 23-28 mai 2016 a avut loc la Iaşi a XI-a întâlnire a Consiliului Internaţional de Arheozoologie, prilej cu care a fost organizată şi expoziţia „From Nature to Culture: the Art of processing Bone and Antler / De la natură la cultură: arta prelucrării osului şi cornului”, organizată de muzeul ieşean.

Muzeul Bucovinei a participat cu piese deosebit de interesante, cele 19 fişe de catalog fiind redactate de arheolog expert dr. Bogdan Petru Niculică. Muzeul sucevean este una dintre cele 11 instituţii din ţară care au contribuit cu piese de patrimoniu la organizarea expoziţiei. Catalogul expoziţiei, care cuprinde peste 300 de piese, de la paleolitic la evul mediu timpuriu (sec. V-XII), a fost finanţat de Ministerul Culturii, fiind coordonat de o echipă de specialişti ai Complexului Muzeal Naţional „Moldova” şi ai Universităţii „Al. I. Cuza” – Facultatea de Biologie din Iaşi: Ioan Iaţcu, Senica Ţurcanu, Loredana Solcan şi Luminiţa Bejenaru.