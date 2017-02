La Vama

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc au anunţat că au pus în mişcare acţiune penală într-un caz de ultraj în care un bărbat din comuna Vama este acuzat că a sărit cu un par la doi poliţişti care se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi care i-au cerut explicaţii cu privire la lemnul pe care îl transporta cu o căruţă.

Agresiunea s-a petrecut pe data de 3 februarie, în jurul orei 18.00. În acea zi, printr-un apel la 112, poliţiştii de la Secţia Rurală Vama au fost sesizaţi că un localnic transportă material lemnos pentru care nu există documente de provenienţă. Doi agenţi s-au deplasat la faţa locului, unde, rezultă din anchetă, doi bărbaţi descărcau butuci din căruţă şi îi aruncau într-o curte.

Unul dintre bărbaţi, Baltag N., din Vama, a refuzat să se legitimeze şi a devenit recalcitrant. Văzând că poliţiştii nu renunţă şi vor să-l ducă la secţie, bărbatul a trecut la fapte mult mai grave, rezultă din ancheta procurorilor:

„I-a ameninţat în mod repetat pe aceştia cu acte de violenţă, după care s-a îndreptat spre atelajul hipo, de unde a luat o bâtă din lemn cu lungimea de circa 2 metri, îndreptându-se în mod ameninţător înspre cei doi agenţi de poliţie, cu intenţia vădită de a-i lovi, ameninţându-i cu moartea", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

În cele din urmă, poliţiştii au reuşit să-l imobilizeze şi să-l încătuşeze pe bărbatul recalcitrant. Acesta a fost condus la sediul secţiei, unde a fost audiat.

Bărbatul pus sub acuzare pentru ultraj a fost plasat de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. El are impuse mai multe obligaţii şi restricţii, iar dacă va încălca vreuna din ele va fi arestat preventiv.

Bărbatul acuzat de ultraj se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.