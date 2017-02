În anul şcolar următor

Peste o sută de profesori pensionari sau care vor împlini vârsta de pensionare până la 1 septembrie 2017 au primit avizul de a rămâne la catedră şi în anul şcolar următor.

În total, 139 de cadre au depus cereri pentru menţinerea în activitate ca titular în şcolile în care profesează, solicitările fiind discutate în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor. După analiza documentelor, consiliile şcolilor au respins 11 cereri, deciziile luate de unităţile de învăţământ fiind discutate ulterior de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava. Contestaţiile vor fi rezolvate în Consiliul de Administraţie al IŞJ Suceava, în cursul zilei de astăzi.

Contrar aşteptărilor, majoritatea cererilor sunt semnate de profesorii din mediul rural.

Totodată, cei mai mulţi dintre pensionabilii de la catedră sunt învăţători – 25 şi educatori – 24. Au cerut prelungirea activităţii de predare 15 profesori de educaţie fizică şi sport, 14 profesori de matematică, şase profesori de limba română, şase de fizică, şase de chimie, patru la franceză, doi la biologie etc.

Potrivit metodologiei, dacă vor să mai rămână trei ani în activitate, cât permite legea, pensionarii trebuie să primească atât acceptul Consiliului de Administraţie al şcolii, cât şi pe cel al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.

Şeful IŞJ a solicitat prelungire la catedră

Printre cei care au solicitat prelungirea activităţii la catedră se numără şi inspectorul şcolar general Gheorghe Lazăr, acesta predând matematica la Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului. Anul şcolar 2017-2018 este primul când acesta va beneficia de menţinerea în activitate. Cereri au depus şi inspectorii şcolari Ghiorghi Cornia, inspector pentru management instituţional, şi Gheorghe Hostiuc – religie, aceştia solicitând prelungirea activităţii după vârsta de pensionare pentru al doilea an.

Menţinere în activitate au mai solicitat Corneliu Romaşcu, director al Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, pentru primul an, Constantin Mărgineanu – fostul director al Casei Corpului Didactic, pentru al treilea an, Camen Andronachi – fostă directoare a Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, pentru al treilea an.

De partea cealaltă, printre cei care nu au primit avizul consiliilor de administraţie ale şcolilor se numără Mihai Stan, fostul director al Liceului Tehnologic Special Bivolărie.

Toate cadrele didactice care au făcut cerere au gradul didactic I.

Potrivit metodologiei, solicitările cadrelor didactice se analizează şi se validează în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ.