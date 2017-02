Statistică

Un pat de spital revine la peste 230 de locuitori, în judeţul Suceava, asta dacă luăm în calcul atât spitalele publice, cât şi cele private. În judeţul Suceava funcţionează 12 spitale, dintre care nouă publice şi trei private, dintre care doar unul, Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, are nivel de clasificare III. Toate celelalte sunt de nivel IV sau V. Conform unei situaţii furnizate de Direcţia de Sănătate Publică Suceava, la 30 decembrie 2016, Spitalul de Urgenţă Suceava deservea o populaţie de 227.402 locuitori, cu cele 1.200 de paturi pe care le are. Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi deserveşte 156.789, cu 460 de paturi; Spitalul Municipal Fălticeni are arondaţi 134.565 de locuitori, cu 337 de paturi; Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc deserveşte 53.841 de locuitori, cu 246 de paturi; Spitalul Municipal Vatra Dornei este destinat celor 45.579 de locuitori din Bazinul Dornelor, cu 183 de paturi, iar Spitalul Orăşenesc Gura Humorului deserveşte 64.762 de locuitori, cu 113 paturi. Acestea sunt spitale cu nivel de clasificare IV.

Cu nivel de clasificare V sunt Spitalul de Boli Cronice Siret, cu 82 de paturi, Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, cu 210 paturi; Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, cu 70 de paturi, precum şi spitalele private Bethesda, cu 48 de paturi; Centrul de îngrijiri paliative ”Sf. Luca”, unde sunt 44 de paturi, şi Centrul de îngrijiri paliative ”Ilişeşti”, cu 48 de paturi. În total, cele 12 spitale au 3.041 de paturi.

În statistici, România este peste Belgia sau Spania la numărul de paturi la suta de mii de locuitori

Faţă de media naţională, Suceava se plasează la puţin peste jumătate la numărul de paturi la suta de mii de locuitori. Potrivit Eurostat, în 2013 România avea 667 de paturi la 100.000 de locuitori, mai multe decât Danemarca, Belgia, Spania, Portugalia sau Slovenia. În 2016, în judeţul Suceava aveam 434,42 paturi la 100.000 de locuitori. În Europa, un număr mai mare de paturi la suta de mii de locuitori a raportat Germania (peste 800), Austria, Ungaria şi Lituania (peste 700 de paturi).

În afara spitalelor, în judeţul Suceava funcţionează şi 5 unităţi medico-sociale, cu câte 25 de paturi, la Broşteni, Mălini, Vicovu de Sus, Dumbrăveni şi Zvoriştea, în care sunt îngrijiţi atât pacienţii cazuri sociale, cât şi bolnavii cronici.

Asistenţa medicală este asigurată şi cu ajutorul centrelor de permanenţă cu desfăşurarea activităţii în regim de gardă cu sediul stabil: Vicovu de Sus, Cajvana, Centrul de permanenţă fix „MEDFAM BUCOVINA NORD” care funcţionează, prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi din comunele Straja, Brodina, Bilca, Ulma, Centrul de permanenţă fix „Obcinele Bucovinei”, cu sediul în localitatea Paltinu, comuna Vatra Moldoviţei, de asemenea cu activitate în sistem de gardă asigurată de luni până vineri începând cu ora 15.00 până a doua zi dimineaţa la ora 8.00, iar în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, pe toată durata zilei.