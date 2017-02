Momente emoţionante

Marele om politic Iuliu Maniu a fost comemorat, la finele săptămânii trecute, la 64 de ani de la moarte, în jur de 150 de oameni din toată ţara mergând la Sighet, într-un pelerinaj la închisoarea în care a murit Maniu şi la Cimitirul Săracilor, „necropola celor fără de mormânt”, unde au fost îngropaţi, în gropi comune, deţinuţii supuşi unui înfiorător regim de exterminare, în infernala închisoare de la Sighet, în perioada 1950-1954.

Printre cei care au ţinut să fie prezenţi la acest moment emoţionant se află doctorul veterinar Petrea Dulgheru, preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari Suceava, Mihai Arseni, cel care conduce organizaţia Suceava a PNŢCD, şi fostul senator PNŢCD Petru Juravlea.

Comemorarea dedicată marelui om politic Iuliu Maniu a cuprins o slujbă religioasă de pomenire în faţa celulei de la Sighet în care a fost închis şi a murit fostul preşedinte al PNŢCD, un seminar dedicat vieţii marelui om politic şi rolului acestuia în momente de mare importanţă pentru România, în frunte cu 1 Decembrie 1918, Ziua Marii Uniri, precum şi o pomenire la cimitirul în care sunt îngropaţi mari oameni care au murit în închisoarea de la Sighet, printre ei Iuliu Maniu şi Gheorghe Brătianu.

O trecere dureroasă pe la fosta temniţă de la Sighet

Petrea Dulgheru are deja o tradiţie în a participa la comemorarea lui Iuliu Maniu şi a ţinut să fie prezent şi la acest eveniment. Acesta respectă an de an memoria marilor români, fiind prezent la fiecare 1 Decembrie la Alba Iulia, însă trecând de fiecare dată şi pe la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighet.

„Această comemorare a fost organizată de oamenii din nucleul dur al PNŢCD care a mai rămas în ţară, însă prezenţa mea la Sighet nu are nici o legătură cu politica. Ca în fiecare an, am făcut o trecere dureroasă pe la fosta temniţă de la Sighet şi pe la Cimitirul Săracilor, unde au fost îngropaţi Iuliu Maniu şi Gheorghe Brătianu, doi dintre fruntaşii politici şi artizani ai Marii Uniri”, a declarat Petrea Dulgheru.

Mihai Arseni, preşedintele PNŢCD Suceava, a ţinut să precizeze că a răspuns invitaţiei colegilor de partid de la Maramureş, din respect pentru memoria marelui om de stat, fost prim-ministru al României, Iuliu Maniu, una din numeroasele victime ale regimului de detenţie de la Sighet.

La data de 5 februarie 1953, la ora 09.00, Oficiul de Stare Civilă al Sfatului Popular al oraşului Sighet, regiunea Baia Mare, emitea “Actul de moarte“ al lui Iuliu Maniu, “fără ocupaţie”, fiul lui Ioan şi al Clarei, născut în comuna Şimlău (satul Bădăcin), raionul şi regiunea Oradea, la 8 ianuarie 1873.

Iuliu Maniu a fost arestat la 14 iulie 1947 de autorităţile comuniste şi judecat pentru „înaltă trădare”. Prin sentinţa dată pe 11 noiembrie 1947, Iuliu Maniu era condamnat la închisoare pe viaţă. A fost mai întâi închis în penitenciarul din Galaţi, iar în august 1951 a fost transferat împreună cu Ion Mihalache şi alţi naţional-ţărănişti la Sighet. Iuliu Maniu s-a stins din viaţă la Sighet, cadavrul său fiind aruncat într-o groapă din Cimitirul Săracilor, de la marginea oraşului Sighet. Peste ani, a fost amenajată o troiţă în memoria sa, o marcare simbolică a mormântului său.

Comemorarea a fost organizată de filiala PNŢCD Maramureş, prin preşedintele Gheorghe Şiman. A mai fost prezent, printre alţii, fostul primar PNŢCD al Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu.