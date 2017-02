Fonduri

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, trage un semnal de alarmă cu privire la ”alocarea dezastruoasă” de fonduri pentru judeţul Suceava prin proiectul Legii bugetului de stat pentru 2017 şi face un apel către toţi parlamentarii suceveni să facă front comun pentru binele judeţului. Flutur a declarat că a avut mai multe discuţii pe tema bugetului în interiorul partidului, în urma cărora s-a convenit ca parlamentarii suceveni ai PNL să-i roage pe parlamentarii PSD, dar şi pe toţi ceilalţi, să voteze amendamentele depuse de liberali.

”Situaţia este gravă în privinţa fondurilor de salarii pentru Consiliul Judeţean Suceava şi instituţiile aflate în finanţarea Consiliului Judeţean. Specialiştii din Consiliul Judeţean care au analizat impactul creşterilor salariale, precum şi fondurile alocate conform proiectului legii bugetului pe 2017, spun că în această situaţie banii nu ajung decât pentru jumătate de an. Noi, liberalii, am propus amendament concret pentru creşterea fondului de salarii cu 36,2 milioane de lei şi sperăm ca toţi parlamentarii de Suceava şi nu numai să voteze acest amendament”, a spus şeful administraţiei judeţene.

Gheorghe Flutur avertizează că fără fondurile solicitate de liberali pentru investiţii judeţul Suceava riscă să devină un judeţ izolat

El a avertizat că fără fondurile solicitate de liberali pentru investiţii judeţul Suceava riscă să devină un judeţ izolat. ”Mă refer la amendamentul pentru şoseaua de centură a Sucevei, unde am solicitat suplimentarea bugetului cu 27 de milioane de lei, astfel încât lucrările să fie finalizate în 2017. Apoi am solicitat 50 de milioane de lei pentru ca lucrările la centura Rădăuţiului să înceapă în acest an. De asemenea, pentru Sala Polivalentă din municipiul Suceava am solicitat 15 milioane de lei. Avem un amendament prin care solicităm întocmirea documentaţiei şi demararea execuţiei la tronsonul de drum expres Siret-Suceava-Paşcani şi mai departe spre Bucureşti, pentru care considerăm că vor vota toţi parlamentarii din Moldova. Am mai solicitat suplimentarea fondurilor pentru pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc astfel încât în acest an să fie finalizat tronsonul I şi să înceapă lucrările la tronsonul II. E vorba de încă 4 milioane de lei pentru finalizarea primului tronson şi de alţi 10 milioane de lei pentru începerea lucrărilor la al doilea tronson. O investiţie importantă pentru sănătate pentru care am propus amendament pentru alocarea a 12 milioane de lei este finalizarea spitalului de la Fălticeni. De asemenea, pentru căminul de bătrâni de la Solca avem amendament pentru alocarea a 700.000 de lei”, a arătat Gheorghe Flutur.

El consideră că votarea amendamentelor care se referă la judeţul Suceava ”trebuie să-i găsească pe toţi parlamentarii suceveni, indiferent de partidul din care fac parte, uniţi în jurul ideii de a face front comun pentru binele judeţului”.