Comunicat de presă

Pe 11 ianuarie 2017 a luat startul o expediţie românească ce a avut ca obiectiv atingerea celui mai înalt vârf în afara Asiei, Aconcagua (6.962 m). Expediţia a avut 12 participanţi, coordonaţi de doi ghizi.

Cu această ocazie, unul dintre membrii expediţiei, Eliza Niţescu, voluntar în cadrul Asociaţiei PAVEL, care se ocupă de copiii bolnavi de cancer, a demarat o campanie de strângere de fonduri. “La finalul lunii noiembrie a anului trecut am conceput un nou proiect împreună cu Asociaţia PAVEL. Se numeşte <Alocaţia Pentru Sănătate> şi presupune acordarea unor fonduri suplimentare familiilor fără posibilităţi materiale, în care există un copil cu afecţiuni oncologice. Fondurile se distribuie în funcţie de urgenţa şi gravitatea fiecărui caz. Suma suplimentară medie pentru a putea susţine toate cheltuielile generate într-o lună este de aproximativ 1.000 de lei, bani pentru analize, alimente, produse pentru igienă sau transport”. Până la data de 3 februarie 2017, campania iniţiată de Eliza a reuşit să adune (prin intermediul platformei de fundraising Galantom) suma 9.082 de lei, cu 30% mai mult decât suma propusă de iniţiatoare, 6.962 de lei, echivalentul înălţimii Santinelei de Piatră. Donaţiile au fost cuprinse între 30 şi 1.000 de lei, donaţia medie fiind de 140 de lei, unele persoane alegând să doneze chiar de două ori. Peste 60 de persoane au răspuns apelului umanitar lansat, iar toţi cei care au contribuit cu donaţii sunt invitaţi să cunoască mai îndeaproape Asociaţia PAVEL şi proiectele acesteia miercuri, 15 februarie, în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului Bolnav de Cancer.

“Suntem recunoscători tuturor celor care aleg să sprijine cauza copiilor şi ne bucurăm că avem în rândul voluntarilor noştri temerari care reuşesc să aducă în palmaresul personal realizări atât de frumoase, care sprijină şi copiii noştri”, a declarat Olga Cridland, preşedinta Asociaţiei PAVEL.

Eliza Niţescu a dus pe vârful Aconcagua steagul Asociaţiei PAVEL sub sloganul „Aripi ca în cer”. Ruta parcursă de ea împreună cu restul membrilor expediţiei a fost cea clasică (mai există o rută alternativă numită Gheţarul Polonez). În ziua vârfului (25 ianuarie), o parte din membrii expediţiei au plecat în ascensiune la 5.00 dimineaţa, în condiţii de vânt de peste 60 km/oră, cu o temperatură resimţită de -28°C. “Am fost singura femeie din întregul grup şi ştiam că va fi mai dificil pentru mine să parcurg întregul traseu, tocmai de aceea din momentul în care am luat decizia de a participa la expediţie am făcut zilnic antrenamente pentru a putea reuşi să ţin pasul cu restul grupului. Nu mi-am imaginat niciodată că nu voi ajunge să ating crucea de pe vârful acestui munte”.

Pentru ca pe 25 ianuarie să poată ajunge victorioşi pe vârful Aconcagua, apliniştii au parcurs rute de aclimatizare de până la 24 de km – ascensiunea din tabăra Confluencia până la Plaza Francia fiind un traseu cu o astfel de lungime. Cea mai lungă distanţă totală parcursă într-o singură zi a fost însă pe coborâre: aproximativ 30 de kilometri de la tabăra de bază Plaza de Mulas (a doua tabără ca mărime din lume, după Everest base camp) până la ieşirea din Parcul Naţional Aconcagua. În taberele intermediare, alpiniştii sunt obligaţi să efectueze vizitele medicale în vederea obţinerii parafei ce confirmă că ascensiunea poate continua. În condiţiile în care medicii constată probleme, opresc expediţia pentru pacienţii care nu se află în condiţie fizică adecvată. Porţiunile mai provocatoare după ultima tabără (Berlin) au fost Traverseul şi Canaleta, aflate chiar înainte de vârf. Dintre membrii expediţiei, opt au atins vârful, doi participanţi abandonând la sub 100 m diferenţă de nivel de vârf (restul de doi oprindu-se unul în tabăra Berlin, iar celălalt ajungând până la altitudinea de 6.300 m). O realizare notabilă în această expediţie aparţine tânărului alpinist braşovean Erik Gulacsi, care la 12 ani obţine astfel recordul de vârstă în calitate de cel mai tânăr european ce reuşeşte să atingă vârful Aconcagua.

“Sezonul de iarnă închide accesul în Himalaya, aşa că la momentul la care am urcat pe vârf eram persoana stând în picioare la cea mai mare altitudine din lume, ceea ce e un sentiment greu de descris... Consider că de un ajutor foarte mare au fost şi cărţile de alpinism citite, prima din seria care a generat pasiunea mea pentru munte fiind <În aerul rarefiat>, scrisă de John Krakauer. Un mare impact asupra mea l-au avut şi cărţile <Păianjenul alb> (Heinrich Harrer), <Provocarea înălţimilor> (Edmund Hillary) sau <Căzând în gol> (Joe Simpson). Totuşi, persoana care îmi dă cel mai mult curaj este mama mea, care chiar dacă fizic a plecat de aici din cauza cancerului, continuă să fie lumina din mintea şi inima mea”, a mărturisit cu emoţie Eliza.

Eliza Niţescu este la a patra reuşită de atingere a un vârf important, ea având până acum în palmares şi escaladarea Elbrusului (cel mai înalt vârf din Europa, 5.642 m, august 2016), Kilimanjaro-Uhuru Peak (cel mai înalt vârf al Africii, august 2015), precum şi a celui mai înalt vârf al Alpilor, Mont Blanc (4.810 m, iulie 2014), în toate aceste expediţii având aceeaşi cauză de umanitară: cazurile copiilor care suferă de afecţiuni oncologice (beneficiar a fost tot Asociaţia PAVEL). Eliza şi-a propus ca în fiecare an să îndeplinească un obiectiv montan mare, iar pentru 2018/2019 are în plan atingerea celui mai înalt vârf din America de Nord, Denali (6.194 m), situat în Alaska, singura provocare în acest moment fiind lipsa de fonduri pentru a finanţa expediţia şi echipamentul necesar.

“Mă bucur că pot să trăiesc o viaţă liberă şi plină de alegeri curajoase, ajutând în acelaşi timp şi copiii cu afecţiuni oncologice. Fiecare dintre noi avem zilnic de urcat propriii noştri munţi şi nu ar trebui să fie nevoie de campanii ca să ne deschidem ochii şi să ne pese, ci doar să trăim în mod mai conştient”, punctează Eliza, ca îndemn la acţiune din partea celor care au posibilitatea financiară de a sprijini în continuare cauza copiilor bolnavi.

Donaţiile pentru proiectul „Alocaţia Pentru Sănătate” se pot face direct în contul Asociaţiei PAVEL, RO76BPOS71003031332RON0A, deschis la BancPost, cu menţiunea: donaţie pentru campania ARIPI CA ÎN CER / ALOCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE sau prin intermediul platformei Galantom, la următorul link:

http://pavel.galantom.ro/fundraising-pages/view?id=3469

Despre PAVEL

Asociaţia PAVEL - asociaţia părinţilor cu copii bolnavi de cancer - este un ONG înfiinţat în 10 mai 1996. Are drept scop îmbunătăţirea vieţii copiilor şi tinerilor bolnavi de cancer, leucemie şi anemii grave prin acordarea de sprijin moral, informaţional, psihologic, social şi material copiilor, tinerilor bolnavi şi familiilor lor.