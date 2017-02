Inconştienţă

Un tânăr de 29 de ani şi un adolescent în vârstă de numai 17 ani s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi în timp ce conduceau autovehicule pe drumurile publice deşi consumaseră băuturi alcoolice în prealabil. Başca, ambii nu aveau dreptul să conducă autovehicule, adolescentul pentru că nu avea permis, iar tânărul pentru că îi fusese reţinut încă din septembrie 2015.

Joi dimineaţă, în jurul orei 7.00, poliţiştii de la Vicovu de Sus au oprit pentru control un autoturism marca Toyota Land Cruiser, înmatriculat în Marea Britanie. Deoarece şoferul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar dosarul penal care s-a deschis pe numele său vizează comiterea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

În plus, şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 1.000 de lei întrucât autoturismul avea poliţa de asigurare obligatorie expirată, ceea ce a dus la reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare al autoturismului.

Câteva ore mai târziu, la Brodina, poliţiştii au găsit într-un şanţ un autoturism marca Mercedes Benz care era avariat şi nu avea plăcuţe de înmatriculare. La volan se afla un bărbat care a fugit la vederea polițiştilor, numai că oamenii legii au reuşit să-l prindă şi să-l imobilizeze.

Şoferul, un minor de 17 ani, din Brodina, nu avea permis de conducere, iar în plus, la testarea cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,73 mg/l alcool în aerul expirat. În plus, cu ocazia verificării documentelor autoturismului s-a constatat faptul că acesta posedă numere de înmatriculare provizorii, eliberate de statul german, expirate din data de 29 decembrie 2016. Adolescentul este cercetat acum pentru comiterea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.