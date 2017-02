Continuitate

De zeci de ani Patinoarul Artificial din Suceava reprezintă un simbol al sportului pe gheaţă şi al mişcării în aer liber, atrăgând în fiecare sezon mii de iubitori ai patinajului de toate vârstele. În lunile de iarnă el este însufleţit zilnic de copii şi adulţi, iubitori ai sportului pe patine, care îşi consumă energia şi fac mişcare pentru sănătate pe luciul sticlos al gheţii. De-a lungul celor 40 de ani de funcţionare, mii şi mii de tineri au pus pentru prima dată aici patinele în picioare, unii doar pentru agrement, iar alţii făcând chiar performanţă în hochei.

Performanţele locale în hochei au impus investiţii într-un nou patinoar

Cei mai în vârstă îşi aduc aminte începuturile timide ale apariţiei patinoarelor naturale pe timp de iarnă, pe spaţii dintre blocurile noului cartierul George Enescu, în preajma hotelului BTT de lângă Brădet sau pe un teren din zona hotelului Bucovina de astăzi, la începutul anilor ‘70. Şi tot ei îşi mai aduc aminte bucuria cu care au primit vestea construirii unui patinoar artificial, alimentat de o uzină de frig pe bază de amoniac.

Noul patinoar şi-a deschis porţile prin 1976, într-o perioadă în care hocheiul românesc trăia cei mai frumoşi ani, iar centrul de la Rădăuţi, ridicat cu multă pasiune de regretatul Ştefan Tomovici, rivaliza cu centre precum Galaţi, Miercurea Ciuc şi Gheorgheni, prin frumoasa echipă Metalul din acei ani. Jucând o perioadă în liga a doua valorică naţională, Metalul Rădăuţi a promovat în prima ligă la sfârşitul anilor ‘70, iar meciurile de hochei cu echipe precum Steaua sau Dinamo s-au jucat deja pe noul patinoar, cu un public entuziast.

Noile investiţii au început să schimbe faţa patinoarului

Anii au trecut şi în timpurile noi patinoarul a continuat să reprezinte o atracţie în lunile de iarnă. Gheaţa se făcea însă cu furtunul cu apă, înăuntru era frig ca afară, iar cei care aveau nevoie de patine de închiriat nu aveau de unde să le ia. Rămas în administrarea Primăriei Suceava, patinoarul avea nevoie de investiţii pentru a putea funcţiona în continuare. Şi treburile au început să se mişte încet, dar sigur, după intrarea în noul mileniu. S-a renunţat întâi, în martie 2007, la vechea uzină de frig pe amoniac, ale cărei instalaţii vechi aveau scurgeri de gaz, toxic pentru sănătatea oamenilor.

În toamna următoare gheaţa s-a format din nou pe patinoarul sucevean, folosind de atunci o uzină de frig modernă, pe bază de freon. Aceasta a adus o creştere importantă a calităţii gheţii şi a dus la reducerea consumurilor, din toate punctele de vedere. O importantă achiziţie pentru prepararea gheţii a fost rolba adusă de la patinoarul Clubului Steaua Bucureşti, o maşină puternică care reface planeitatea gheţii şi elimină dâmburile de pe suprafaţa ei. Au fost deschise apoi un spaţiu de închirieri patine şi un chioşc alimentar, care i-au atras şi pe cei lipsiţi de echipament şi au mărit plăcerea petrecerii timpului pe gheaţă. În acelaşi timp, hotărârile Consiliului Local Suceava au păstrat preţuri accesibile pentru toată lumea, încurajând sportul şi mişcarea în aer liber, cu preţuri astăzi între 5 lei pentru elevi şi studenţi şi 9 lei pentru adulţi.

Munca de întreţinere zilnică şi interesul crescut al autorităţilor menţin patinoarul în preferinţele iubitorilor sporturilor de iarnă

Am intrat într-o după-amiază în Patinoarul Sucevean, unde l-am întâlnit pe Radu Ciubotaru, administratorul patinoarului. L-am găsit înainte de ora 16.00, la volanul rolbei, făcând gheaţa să lucească precum sticla. Am aflat că de peste 15 ani se ocupă de administrarea acestui loc de agrement şi am văzut că le face pe toate cu dăruire. L-am întrebat despre programul unei zile de lucru şi ne-a povestit: ”În fiecare zi, începând cu ora 15.00, facem gheaţa cu rolba, pentru ca iubitorii patinajului să aibă o gheaţă de calitate în timpul celor două programe, de la 16.00 la 17.30 şi de la 18.00 la 19.30. Pregătirea gheţii o facem şi după ora 19.30, pentru antrenamentul tinerei echipe de hochei pe gheaţă CSM Suceava, care se antrenează două ore în fiecare seară. Sâmbăta şi duminica începem de dimineaţă, pentru un program prelungit care începe la ora 11.30.”

Radu Ciubotaru este frigotehnist şi e cel care a prins toate schimbările petrecute în aceşti ani la patinoar, de la nopţile grele de muncă petrecute la segmentarea vechilor compresoare ale instalaţiei de amoniac, la bucuria instalării noii uzine frigorifice pe freon. Ne-a arătat cu mândrie centrala termică, instalată în urmă cu doi ani, şi boilerul care încălzeşte 500 de litri de apă caldă, indispensabili în procesul de refacere a suprafeţei de gheaţă. Patinoarul a fost dotat în această iarnă cu o nouă freză pentru curăţat zăpada şi va avea din sezonul următor o maşină specializată în realizarea canturilor la patine. Odată cu închiderea sezonului, vor fi înlocuite lămpile de iluminat pista de gheaţă şi vor fi dotate cu becuri economice tip led. Toate aceste investiţii au fost aprobate de Consiliul Local Suceava şi au avut suportul primarului Ion Lungu şi sprijinul deosebit al Direcţiei Generale a Domeniului Public din cadrul Primăriei Suceava, condusă de directorul Virginia Lazăr.

Patinoarul va funcţiona şi în acest an până spre mijlocul lunii martie, în funcţie de vreme, iubitorii patinajului fiind aşteptaţi în continuare pe gheaţa patinoarului. În bugetul primăriei pe anul 2017 va fi prinsă o finanţare pentru realizarea studiului de acoperire a patinoarului, urmând ca în perioada următoare să fie găsite surse de finanţare.