Clarificări

Preşedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ieri, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului, că actualul Guvern are în continuare susţinerea totală a social-democraţilor, dar şi că liderul Liviu Dragnea nu se va număra printre beneficiarii Ordonanţei de Urgenţă de modificare a Codurilor Penale. Ioan Stan a precizat că membrii CexN al PSD au votat în unanimitate susţinerea actualului Guvern, inclusiv a ministrului Justiţiei, Florin Iordache. „Mergem în continuare cu acest Guvern şi cu Ordonanţa de Urgenţă cu privire la modificarea Codurilor Penale, prin care se redefineşte abuzul în serviciu, precum şi cu cele două proiecte de lege privind graţierea şi pentru modificarea legii privind executarea pedepselor, care vor ajunge în Parlament”, a spus Ioan Stan. El a făcut referire şi la acuzaţiile care au fost aduse Guvernului cu privire la faptul că Ordonanţa de Urgenţă de modificare a Codului Penal a fost promovată într-o şedinţă a Guvernului care a avut loc în timpul nopţii. „Faptul că şedinţa s-a ţinut seara consider că e o notă bună pentru Guvern, pentru că lucra şi la acea oră. Plus că avizul de la CSAT a ajuns la Guvern în jurul orei 20:00”, a explicat Ioan Stan.

El a explicat că promovarea acestor proiecte de lege, dar şi a Ordonanţei de Urgenţă a avut la bază solicitările Curţii Constituţionale. Liderul PSD Suceava a ţinut să precizeze că preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, nu va fi beneficiarul Ordonanţei de Urgenţă de modificare a Codurilor Penale, având în vedere că acesta este cercetat şi pentru fals intelectual. Senatorul Ioan Stan a făcut referire şi la faptul că o serie de aspecte care le sunt imputate social-democraţilor au fost iniţiate de fostul ministru al Justiţiei din Guvernul Dacian Cioloş, Raluca Prună.

„Cei care acuză Guvernul trebuie să ştie că fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a modificat prin Ordonanţe de Urgenţă nu mai puţin de 130 de articole din Codul Penal şi Codul de procedură penală prin care s-au îngrădit drepturi ale cetăţenilor. De asemenea, PSD este acuzat că îşi doreşte unificarea DNA cu DIICOT. Trebuie să ne reamintim însă că tot doamna Raluca Prună propunea pe 30 noiembrie 2016 această unificarea a DIICOT cu DNA, iar acum se încearcă să ni se pună nouă în spate că am vrea să facem acest lucru”, a declarat Ioan Stan.

Liderul social-democraţilor suceveni a ţinut să precizeze că PSD nu va organiza contramanifestaţii la protestele care se organizează în aceste zile.