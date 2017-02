COMUNICAT DE PRESĂ

Cu ocazia zilei de 4 februarie, Asociația Pacienților cu Neoplazii Mieloproliferative „MIELOPRO”, organizație dedicată reprezentării bolnavilor cu această patologie, membră a FABC (Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer), se raliază acțiunilor tuturor organizațiilor naționale și internaționale pentru celebrarea Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului.

Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este parte componentă a Campaniei Mondiale de luptă împotriva cancerului, campanie lansată după Summit-ul Mondial de luptă împotriva cancerului în Noul Mileniu ce s-a desfășurat pe 4 februarie 2000; Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este înscrisă în Carta de la Paris, cartă adoptată în cadrul summit-ului.

Prima celebrare a Zilei Mondiale de luptă împotriva cancerului a fost pe 4 februarie 2006. De atunci, în fiecare an pe 4 februarie, Organizația Mondială a Sănătății și Agenția pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) sprijină Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului (UICC) în promovarea căilor de reducere a ponderei globale a cancerului.Uniunea pentru Controlul Internațional al Cancerului (UICC) este cea mai mare organizație internațională de luptă împotriva cancerului, cu peste 900 de organizații membre din 155 țări, reprezentând unele dintre cele mai mari societăți de cancer, ministere ale sănătății, institute de cercetare, centre de tratament și grupuri de pacienți.

Coordonată de UICC, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului se desfășoară în perioada 2016-2018 sub deviza ”Noi putem. Eu pot.” și pune accent pe modul în care oricine - fie colectivități, fie individual – își poate aduce contribuția la reducerea povarei globale a cancerului.

Așa cum cancerul afectează pe oricine în diferite moduri, fiecare are puterea de a acționa pentru reducerea impactului pe care această boală devastatoare îl are asupra individului, familiei acestuia și comunității, în prezent și în viitor. Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este ocazia ca fiecare dintre noi să reflecteze asupra a ceea ce putem face, să ne luăm un angajament și să aplicăm măsurile necesare. Orice am alege fiecare dintre noi, acțiunile noastre vor face o diferență în lupta împotriva cancerului.

Trebuie să facem mai mult pentru a pune capăt atâtor tragedii pe care le generează cancerul. Aproximativ 1/3 din cancere pot fi prevenite deoarece sunt rezultatul a 5 tipuri de factori de risc comportamentali si dietari: index de masă corporală crescut, aport scăzut de fructe și vegetale, lipsa activității fizice, fumatul și consumul de alcool. Măsurile simple de promovare a unei vieți sănătoase trebuiesc privite ca prima linie de apărare împotriva cancerului. În același timp, alte tipuri de cancer sunt vindecabile în cazul depistării și tratării precoce. Și chiar în situațiile în care cancerul este avansat, pacienții trebuie să beneficieze de îngrijiri paliative.

Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului este ziua în care trebuie să ne unim vocile pentru a impune o mai mare atenție și o mai mare implicare în aria prevenției, detectării precoce, tratamentului și îngrijirilor acestei maladii și pentru a face presiuni asupra guvernului pentru investiții corespunzătoare în controlul cancerului.

Este o zi a acțiunii și reflecției . Să fim fiecare dintre noi o rampă de lansare pentru o schimbare pozitivă. Să acționăm pentru noi înșine dar și pentru semenii noștri, pentru că fiecare dintre noi poate face diferența și îi poate inspira pe alții.

