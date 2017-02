Consecinţe

Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern pentru modificarea Codului Penal, publicată deja în Monitorul Oficial, are efecte şi pe plan local. Mai multe persoane trimise în judecată şi în cazul cărora procesele nu s-au finalizat, dar şi persoane ale căror dosare se află în lucru la structura locală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, vor scăpa basma curată odată cu noile modificări sau vor putea primi pedepse mult mai mici.

Printre principalii beneficiari ai acestei Ordonanţe ar fi comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, fostul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava, dar şi Neculai Bujor, fost director economic al Primăriei Suceava până în iunie 2004.

În ambele cazuri este vorba de prejudicii care depăşesc suma de 200.000 de lei, deci faptele pentru care s-au derulat anchetele rămân incriminate de Codul Penal. Numai că, potrivit modificărilor operate acum, limita de pedeapsă scade la 6 luni - 3 ani şi nu ca până acum, când abuzul în serviciu era pedepsit cu până la 7 ani de închisoare.

Asta înseamnă că faptele pentru care sunt judecaţi Todiruţ şi Bujor se prescriu, iar aceştia vor scăpa basma curată, asta în condiţiile în care la prima instanţă şi unul şi celălalt au primit condamnări cu executare.

Un alt caz în care Ordonanţa îşi face efecte imediat este cel al lui Florin Sinescu, fostul prefect de Suceava. În cazul acestuia, la DNA Suceava se afla în lucru în fază terminală un dosar privind fapte de abuz în serviciu. Cum în acest caz nu s-a produs nici un prejudiciu, faptele pentru care se derulează ancheta nu mai sunt incriminate ca infracţiuni.

Parţial vor scăpa de răspundere şi procurorul Dumitru Dîmbu, respectiv judecătorul Bogdan Bărbuţă. Aceştia sunt acuzaţi de comiterea mai multor infracţiuni, printre care şi de abuz în serviciu. Ori, pentru aceste acuzaţii procesul în ceea ce-i priveşte va înceta.

În primă instanţă, Todiruţ a fost condamnat la 3 ani şi 10 luni de închisoare

Comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, fostul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava, a fost condamnat de prima instanţă, respectiv Curtea de Apel Iaşi, la o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni de închisoare cu executare. El a fost găsit vinovat pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial. Aceeaşi pedeapsă şi pentru aceeaşi infracţiune a primit-o şi comisarul-şef Alexa Teodorovici, fostul şef al Serviciului Logistic din cadrul IPJ Suceava, nimeni altul decât naşul lui Ioan Nicuşor Todiruţ. Practic, pentru faptele petrecute în 2006 a intervenit prescripţia şi atât Todiruţ, cât şi Teodorovici vor scăpa basma curată.

Potrivit rechizitoriului de sesizare a instanţei de judecată, comisarul-şef Ioan Nicuşor Todiruţ, în calitate de şef al IPJ Suceava şi ordonator terţiar de credite, „în perioada iulie-octombrie 2006, cu ştiinţă, şi-a încălcat atribuţiile de serviciu în derularea procedurii de achiziţie a imobilului din municipiul Suceava, strada Universităţii, nr. 19, cu destinaţia de sediu al Poliţiei Municipiului Suceava”.

Mai exact, procurorii anticorupţie susţin că Todiruţ a încălcat două atribuţii prevăzute prin fişa postului, dar şi o serie de dispoziţii privind achiziţiile publice, toate acestea având ca rezultat stabilirea unui preţ de cumpărare mai mare decât valoarea de piaţă a imobilului. Este vorba de suma de 5.865.152 de lei (58 de miliarde de lei vechi), sumă ce ar fi fost achitată nejustificat din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care a reprezentat un folos necuvenit pentru SC Servicii Comerciale SRL Suceava, firmă administrată de afaceristul Constantin Bujorean.

Bujor primise 15 ani de închisoare pentru abuz în serviciu

Un alt beneficiar al acestei Ordonanţe este Neculai Bujor, fost director economic al Primăriei Suceava. Acesta a fost trimis în judecată în 2006, dar procesul s-a lungit extrem de mult, astfel încât abia după aproape 8 ani de judecată s-a dat prima soluţie.

Fostul director economic al Primăriei Suceava a fost trimis în judecată pentru mai multe infracţiuni. Din cauza prelungirii acestui proces, o parte dintre infracţiuni s-au prescris, iar procesul a luat sfârşit. Astfel, procesul penal s-a încheiat în ce priveşte infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură. În schimb, Neculai Bujor a fost găsit vinovat pentru infracţiunea de abuz în serviciu şi a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Ce-i drept, Bujor mai are o infracţiune de luare de mită, pentru care a primit 10 ani de închisoare, dar şi în acest caz ar putea scăpa cu o pedeapsă mai mică. În plus, Neculai Bujor are peste 60 de ani, deci va beneficia de o reducere în ceea ce priveşte executarea pedepsei.

Neculai Bujor, în solidar şi cu alţi inculpaţi, respectiv Tamara Chiribucă Achiţei, Constantin Bâta, Emilia Şveica, Violeta Spătariu şi Ioana Ungureanu, a fost obligat şi la plata unor despăgubiri, bani cu care a fost prejudiciat bugetul local. Suma care trebuie achitată este de 3.626.744 de lei (36 de miliarde de lei vechi), reprezentând adaosuri, sume necuvenite, plăţi nelegale, valoarea lucrărilor de reparaţii achitate către anumite firme şi neefectuate. Neculai Bujor a mai fost obligat şi la plata sumei de 2.832.174 de lei reprezentând facturi fiscale pentru care nu a existat contract sau cu privire la care s-a depăşit valoarea contractată, din care suma de 1.451.808 lei reprezintă contravaloare marfă achitată, dar nelivrată către Primăria Suceava.

Acest caz este cunoscut ca dosarul „napolitanelor”, şi asta pentru că ancheta procurorilor DNA Suceava, pe atunci PNA Suceava, a scos în evidenţă că în decurs de 425 de zile, din 2002 până în 2003, Primăria Suceava s-a aprovizionat cu 23,2 tone de napolitane cu cacao şi fructe, salatine, fursecuri, saleuri, sărăţele, ceea ce înseamnă că zilnic s-au mâncat în jur de 55 de kg din aceste produse. Acestora li s-au adăugat şi alte produse de patiserie, după cum urmează: 9.300 de ştrudele, 3.100 de plăcinte cu mere, 4.100 de cutii de MaxiMix şi 4.500 de cutii de alune.

Pentru a justifica aceste consumuri uriaşe, administratorul de la acea vreme al Primăriei Suceava, Constantin Bâta, a întocmit în fals mai multe documente din care rezultă că pe meleagurile noastre au poposit 250 de delegaţii din străinătate.

Marfa a fost distribuită de firmele administrate la acea vreme de Tamara Chiribucă, actualmente Achiţei, nimeni alta decât cumătra lui Neculai Bujor, fostul director economic al Primăriei Suceava, cel care lua toate deciziile importante din instituţie.

De prevederile acestei ordonanţe va beneficia şi Constantin Bâta, fost director în Primăria Suceava. Acesta a fost condamnat la prima instanţă la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor public, faptă care dispare acum dintre acuzaţii. Totuşi, Bâta a mai primit pentru fals intelectual 5 ani de puşcărie, iar pentru complicitate la înşelăciune a fost taxat cu 10 ani de închisoare.

Pentru ce este cercetat fostul prefect Sinescu

În cazul lui Florin Sinescu, fostul prefect al judeţului Suceava, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul Teritorial Suceava derulează cercetări pentru abuz în serviciu.

Procurorii DNA Suceava consideră că prefectul Florin Sinescu l-a menţinut în funcţie pe Săvel Botezatu în perioada 1 octombrie 2012 – 4 decembrie 2014 prin nerespectarea legii. Mai exact, prefectul de Suceava nu a respectat prevederile Legii 176/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Concret, deşi inspectorii ANI i-au cerut prefectului să pună în aplicare sentinţa civilă a Curţii de Apel Suceava prin care s-a constatat că Săvel Botezatu s-a aflat în conflict de interese, acesta a refuzat.Deşi au existat mai multe solicitări pentru încetarea mandatului primarului din Udeşti, nici una dintre ele nu a fost pusă în aplicare.

Prin aplicarea prevederilor Ordonanţei publicate marţi noapte în Monitorul Oficial, procurorii DNA vor dispune clasare şi vor închide dosarul.

Care sunt acuzaţiile de care scapă procurorul Dîmbu şi judecătorul Bărbuţă

De prevederile mult blamatei Ordonanţe vor beneficia parţial şi procurorul Dumitru Dîmbu, respectiv judecătorul Bogdan Bărbuţă. Cei doi au fost trimişi în judecată alături de alte şase persoane fizice şi o persoană juridică, Nikodemus Babiuc.

Dumitru Dîmbu, fost şef Secţie Urmărire Penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, este acuzat de nu mai puţin de 12 infracţiuni, dintre care 6 privesc favorizarea făptuitorului, între care una în formă continuată. De asemenea, Dumitru Dîmbu va mai fi judecat şi pentru alte infracţiuni, respectiv: trafic de influenţă, complicitate la şantaj, instigare la compromiterea intereselor justiţiei, abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, respectiv folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, de bunuri ori alte foloase necuvenite.

Şi judecătorul Bogdan Ilarion Costică Bărbuţă are de răspuns pentru un număr mare de fapte penale. Infracţiunile au fost comise în calitate de magistrat al Judecătoriei Rădăuţi. Bogdan Bărbuţă este acuzat de luare de mită, 3 infracţiuni de trafic de influenţă dintre care una continuată, complicitate la luare de mită, complicitate la şantaj, 3 infracţiuni de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dintre care una în formă continuată (69 acte materiale).

În cazul celor doi, faptele de abuz în serviciu dispar, dar totuşi rămân celelalte acuzaţii, deloc puţine la număr. Dosarul care-i priveşte pe Dîmbu şi Bărbuţă, dar şi pe afaceristul Constantin Babiuc sau fostul primar de Rădăuţi, Aurel Olărean, se află în Camera Preliminară la Curtea de Apel Cluj. Magistratul care are dosarul în lucru a dat pronunţarea încă de acum jumătate de an, dar nu a catadicsit să o motiveze.