Trecerea în noul an reprezintă un moment important pentru fiecare dintre noi dat fiind faptul că acum este momentul perfect să ne stabilim obiectivele pentru noul an. Odată cu aceasta trecere însă, putem observa anumite modificări şi în ceea ce priveşte amenajările interioare. Dat fiind faptul că ne aflăm încă la începutul acestui an, cu siguranţă mulţi dintre noi nu am avut suficient timp la dispoziţie pentru a ne documenta despre aceste schimbări. Dacă aţi luat decizia de a vă amenaja locuinţa în concordanţă cu noile tendinţe, iată câteva aspecte importante de care trebuie să ţineţi cont în acest an.

"Deşi ne aşteptăm că odată cu trecerea unui an schimbările în ceea ce priveşte amenajările interioare să se schimbe radical, în acest început de an, tendinţele nu sunt altceva decât nişte mici reinterpretări ale tendinţelor din anul precedent. O schimbare semificativă din acest an este cea cu privire la culorile pieselor de mobilier care se îndreaptă în acest an înspre nuanţe şi combinaşii mai închise. Cu toate acestea însă, mobilierul rămâne fără îndoială un capitol prioritar în ceea ce priveşte amenajarea unei încăperi" a explicat Dragoş Dumitrescu, administrator al magazinului www.premiamob.ro.

1. Culorile închise, vedetele noului an.

Culorile închise se află la ora actuală în tendinţe atât în cadrul bucătăriei, precum şi a dormitorului, acesta fiind motivul pentru care observăm combinaţii din ce în ce mai îndrăzneşe în aceste încăperi. Griul spre exemplu este o culoare tot mai des adăugată în combinaţiile din bucătărie, mai ales dacă ne referim la obiectele de mobilier. Mai mult decât atât, culoarea gri a devenit şi una dintre opţiunile de top ale proprietarilor în ceea ce priveşte electrocasnicele din bucătărie.

2. Automatizările, un strict necesar pentru un grad de confort sporit.

Indiferent că vorbim despre copuri de iluminat cu senzori sau despre baterie cu senzori, cert este faptul că bucătăria modernă trebuie să dispună de fiecare dintre acestea, astfel încât bucătăria să devină un spaţiu mult mai confortabil. Mai mult decât atât, numeroase automatizări pot fi implementate ?i în camera de zi sau dormitor dacă luăm în calcul corpurile de iluminat cu senzori de mişcare.

3. Stilurile minimaliste, o veritabilă modă în noul an.

Dacă iniţial amenajarea unei încăperi presupunea alegerea unui stil cât mai diversificat şi mai complex în ceea ce priveşte mobilierul, în anul curent acest lucru pare să fie de domeniul trecutului. Proprietarii care vor să dispună de o locuinţă modernă trebuie să işi îndrepte atenţia înspre piese de mobilier cât mai simple, specifice stilului scandinav care de asemenea este caracterizat de linii drepte.