Bilanţ

Garda Forestieră Suceava, care are atribuţii de control pe cea mai mare suprafaţă de fond forestier din ţară – aproape 1,5 milioane de hectare, adică pădurile aflate pe teritoriile administrative ale judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani şi Iaşi, a avut un an aglomerat, miile de controale efectuate în 2016 soldându-se cu aproape 850 de contravenţii constatate în domeniul silvic, conform inspectorului-şef Mihai Găşpărel.

400 de contravenţii la instalaţiile de debitat şi la depozitele de masă lemnoasă

Cele mai multe contravenţii – 400 – au fost constatate în urma controalelor efectuate la instalaţiile de debitat şi la depozitele de masă lemnoasă.

În total, pe această direcţie de control au fost efectuate 861 de acţiuni, din care peste 40% s-au soldat cu contravenţii. Materialul lemnos confiscat fizic în urma neregulilor constatate este de 652 de metri cubi, dar valoric este de 6.458 de metri cubi.

Valoarea cumulată a celor 400 de contravenţii constatate este de 1.294.000 de lei.

Controlul circulaţiei materialului lemnos

O mare importanţă în activitatea Gărzii Forestiere o are controlul circulaţiei materialului lemnos, anul trecut fiind efectuate, cu sprijinul inspectoratelor de poliţie, 414 acţiuni, soldate cu 147 de contravenţii, cu o valoare de 376.400 de lei.

“Mai mult de 30% din acţiuni se soldează cu sancţiuni, ceea ce indică faptul că fenomenul contravenţional este încă destul de prezent”, a remarcat şeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Găşpărel.

Materialul lemnos confiscat fizic în urma controalelor pe drumurile publice ori cele forestiere totalizează 1.485 de metri cubi.

Tăierile şi sustragerile de arbori – pagube de 4,7 milioane de lei

Nu au lipsit nici acţiunile în pădure, care vizează tăierile şi sustragerile de arbori.

În cele cinci judeţe au fost efectuat în total 160 de controale, în urma cărora au fost întocmite acte pentru 120 de infracţiuni, fiind constatate şi 32 de contravenţii (tăieri ilegale de arbori, dar cu diametre mici).

Volumul tăiat ilegal este de 23.381 mc, cu o valoare a pagubelor de 4.780.971 de lei.

Controale privind activitatea de exploatare a masei lemnoase

Controalele privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, mai puţin cunoscute celor din afara domeniului silvic, sunt efectuate an de an, acestea vizând respectarea regulilor de exploatare, modul de evacuare a materialului lemnos din pădure, precum şi impactul pe care îl are exploatarea asupra pădurii.

În 2016, numărul controale efectuate a fost de 166, dar numărul de contravenţii constatate, 79, este foarte mare, valoare totală a acestora fiind de 194.500 de lei.

Amenzi pentru neasigurarea serviciilor silvice sau a administrării pădurilor

Tot în atribuţiile Gărzii Forestiere intră şi verificarea contractelor de administrare a pădurilor şi cele de efectuare a serviciilor silvice, necesare pentru o bună gestionare a suprafeţelor împădurite.

„Suprafaţa neadministrată, care se află inclusă în zonele de risc, este de 72.666 ha, în principal fiind vorba de terenuri forestiere retrocedate la Legea 18 şi la Legea 1, iar în foarte multe cazuri proprietarii fie au decedat, fie nu s-a făcut succesiunea sau sunt plecaţi în străinătate. Este o suprafaţă foarte greu de inventariat şi de monitorizat. Ponderea acţiunilor de control forestier vizează aceste suprafeţe fără stăpân”, a remarcat Mihai Găşpărel.

Până acum, pentru neasigurarea serviciilor silvice sau a administrării suprafeţelor de fond forestier s-au aplicat 184 de amenzi, cu o valoare de 102.500 de lei.

Numărul contravenţiilor constatate de Garda Forestieră Suceava este completat şi cu opt amenzi date pentru păşunat ilegal, cu o valoare totală de 3.000 de lei.

Personal insuficient pentru controlul unor suprafeţe imense de pădure

Întreaga activitate a Gărzii Forestiere Suceava pe teritoriul celor cinci judeţe, cu o suprafaţă forestieră de aproape 1,5 milioane de hectare, este desfăşurată cu doar 64 de persoane, deficitul de personal fiind de 18 persoane, conform graficului de funcţionare.