Cocoşul de Foc

Anul Nou Chinezesc, eveniment sărbătorit de două miliarde de persoane de pe întreg globul, a fost marcat şi la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV), iniţiativa aparţinând Clubului de Studii Asiatice şi Casei Româno-Chineze Suceava.

Iubitori ai culturii şi civilizaţiei chineze, studenţi din cadrul Universităţii şi invitaţi au împărtăşit bucuria unui nou început, luând parte la activităţi menite să facă mai cunoscute tradiţiile şi obiceiurile poporului chinez. În număr mare, la activitate au participat şi cursanţi de toate vârstele, de la 5 la 72 de ani, de la orele de limba chineză de la USV.

Potrivit calendarului chinezesc, la finele săptămânii trecute, a început anul Cocoşului de Foc, un an sub semnul loialităţii, hărniciei, inventivităţii, responsabilităţii şi încrederii.

Bucate, dansuri şi cântece chinezeşti, dar şi o tombolă

Petrecerea de la Universitatea din Suceava a fost găzduită de Căminul 4, invitaţii şi organizatorii petrecându-şi cea mai mare parte a timpului în bucătărie, unde au pregătit bucate tradiţionale – jiaozi şi baozi, un fel de colţunaşi cu carne şi legume, asezonate cu sos din oţet balsamic, ulei de susan şi sos de soia, preparate din legume şi carne de pui, tăiţei etc.

Amfitrioni şi cei mai buni profesori într-ale gătitului au fost cei doi lectori de limbă chineză de la USV - Li Changchun şi Pan Yuyan, ajutaţi de doi lectori de limbă chineză de la universităţi din Timişoara şi Bacău - Wang Na şi Liu Tianjie - şi de masterandul Universităţii din Suceava originar din China, Yin Shengnan.

„Se obişnuieşte ca în ajun de An Nou oamenii să facă curăţenie, să-şi decoreze casa cu plante, să pregătească bucate tradiţionale, dar şi bomboane, fructe, seminţe. Se mai obişnuieşte să se poarte haine de culoare roşie, care simbolizează fericire, noroc, bogăţie şi se evită albul”, povesteşte Pan Yuyan.

Cât despre bucatele pregătite, găluştele chinezeşti umplute cu varză, carne şi ceapă au fost un deliciu. De la mic la mare, toţi au modelat preparatul extrem de gustos, care nu lipseşte de pe masa de Anul Nou. Cei implicaţi au învăţat rapid reţeta, dar şi modul de preparare.

„Aceşti colţunaşi, cum le spunem noi, au forme diferite, seamănă cu colţunaşii noştri. Nu e prima dată când îi pregătesc. Sunt buni”, a spus Cristina, cursantă a orelor de limbă chineză de la USV.

Cât despre intrarea în anul Cocoşului de Foc, aceasta a zis că speră să fie mai bun decât 2016, anul Maimuţei.

„E foarte frumos aici. E super. Am mâncat mâncare chinezească, e delicioasă, vă propun să încercaţi şi voi”, ne-a spus Ioana, o altă cursantă.

La rândul său, Daniel Davidel, de la Casa Româno-Chineză, a menţionat că noul an chinezesc prilejuieşte întâlnirea întregii familii. „Este al patrulea an când sărbătorim Anul Nou. Au venit studenţi, cursanţi, membri ai Casei Româno-Chineze. Anul Nou este o sărbătoare pentru familie. Aştept un an nou mai bun, dat fiind faptul că se anunţă unul prosper, caracterizat de punctualitate, stabilitate, cu multe lucruri noi”, a menţionat acesta.

De la evenimentul de la USV nu au lipsit dansurile chinezeşti, cântecelele şi activităţile în care au fost implicaţi cei mici, precum şi o tombolă.