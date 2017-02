Deliberativ

PSD Suceava are trei reprezentanţi noi în Consiliul Judeţean. Plenul deliberativului judeţean a luat ieri act de demisiile depuse de Virginel Iordache, Alexandru Rădulescu şi Cătălin Nechifor, după ce aceştia au fost aleşi în Parlamentul României. În acelaşi timp, consilierii judeţeni au aprobat hotărârile prin care locul acestora a fost luat de trei supleanţi de pe lista PSD Suceava pentru Consiliul Judeţean, respectiv Mihai Gavril, Vasile Iacoban şi Paul Bereholschi. Cei trei consilieri au depus jurământul în faţa colegilor din deliberativ, fiind felicitaţi de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur. Toţi cei trei noi consilieri judeţeni au ajuns pentru prima dată în Consiliul Judeţean. Mihai Gavril are 67 de ani, este din Rădăuţi, iar în prezent este om de afaceri. De profesie este jurist, pensionar în momentul de faţă, iar în mandatul trecut a fost consilier local în Rădăuţi. În ceea ce-l priveşte pe Vasile Iacoban, acesta are 58 de ani, este de profesie inginer agronom şi a avut trei mandate de consilier local în oraşul Cajvana. Paul Bereholschi este din Vatra Dornei, are 46 de ani şi este profesor la Liceul Teoretic „Ion Luca”.

Tot ieri au fost stabilite şi comisiile în care vor activa cei trei consilieri noi. Astfel, Mihai Gavril şi Paul Bereholschi vor fi în comisia de învăţământ şi cultură, în timp ce Vasile Iacoban va activa în cadrul comisiei de buget – finanţe.