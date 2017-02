Deplasare cu folos

Vizita de două zile la Bucureşti a primarului Ion Lungu s-a dovedit a fi una fructuoasă, în urma discuţiilor purtate pe la mai multe ministere, edilul primind asigurări şi promisiuni privind alocarea unor sume importante de bani pentru Suceava.

Astfel, nu mai puţin de 8,3 milioane de lei (83 de miliarde de lei vechi) ar urma să primească municipiul Suceava pentru a face o serie de investiţii necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare, prin care se asigură căldura şi apa caldă în peste 18.000 de locuinţe şi spaţii comerciale.

„La Ministerul Dezvoltării, mai precis la Direcţia de Termoficare, am fost asigurat că în luna aprilie vom primi suma pe care am returnat-o la sfârşitul anului. În plus, la Ministerul Fondurilor Europene am primit asigurări că vom primi bani pentru reparaţiile la reţelele de termoficare pe fonduri europene”, a declarat Ion Lungu.

O finanţare necesară va veni şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) prin care se va moderniza strada Vasile Bumbac, de la magazinul Bucovina până la Consiliul Judeţean. Lucrările vor continua programul de modernizare a zonei centrale a Sucevei, pe porţiunea din spatele Palatului Administrativ, prin faţa sediului Finanţelor Publice, o zonă foarte aglomerată, care necesită lucrări de refacere.

Veşti bune se anunţă şi pentru activitatea sportivă de la Suceava.

„Am avut discuţii la Compania Naţională de Investiţii cu privire la Sala polivalentă de la Suceava. Urmează, după aprobarea bugetului, licitaţia pentru studiu de fezabilitate şi proiect tehnic”, a adăugat edilul sucevean.

Nu în ultimul rând, la Ministerul Culturii, s-a discutat despre organizarea Festivalului Internaţional de Teatru "Matei Vişniec", la Suceava, în această vară.