Spaţii nefolosite

Sute de metri pătraţi de spaţii închiriate partidelor în municipiul Suceava, sau aflate în proprietatea acestora, sunt lăsate de izbelişte de ani buni de zile. Partide care mai au câteva sute de membri, în cazul cel mai fericit, sau care nu mai există de câţiva ani de zile apar în evidenţele Primăriei Suceava ca fiind chiriaşi în spaţiile din clădirea Administraţiei Pieţelor, din centrul municipiului reşedinţă de judeţ, situată vizavi de Piaţa Mare. Majoritatea sediilor atribuite de primărie partidelor sucevene se află în această clădire, acolo unde spaţiile erau închiriate către fostele UNPR, UFD (ultimul ocupant al acestui spaţiu fiind Forţa Democrată din România), PP-DD şi PC, dar şi Asociaţia Italienilor din România RO.AS.IT, UDMR şi PNŢCD, ultimele trei fiind singurele organizaţii şi formaţiuni politice care se mai află în activitate. Amintim că UNPR a dispărut după fuziunea de anul trecut cu PMP, PC a avut aceeaşi soartă după fuziunea cu PLR, din care a rezultat ALDE, Forţa Democrată din România a fost desfiinţată în anul 2013, în timp ce PP-DD nu a mai existat după fuziunea cu UNPR din 2015.

Faptul că te afli în faţa unei clădiri pline de sedii de formaţiuni politice, în care ar trebui să existe, cel puţin teoretic, o minimă viaţă de partid, se poate observa de departe. Astfel, pe peretele exterior al clădirii se pot observa sigle de dimensiuni impresionante care încă mai aduc aminte de unele partide dispărute şi pe care nu le-a mai dat nimeni jos, cum ar fi Uniunea Naţională pentru Progresul României, cu sloganul „Progresul României, interes naţional”, sau Forţa Democrată din România, care ocupa în realitate sediul pe care îl avea UFD. Alături de acestea, mai apar sigla RO.AS.IT, asociaţie care are sediul central în Suceava, cea a PNŢCD, partid istoric ce încă le mai transmite sucevenilor că „Renaştem pentru România Ta!”, şi cea a UDMR.

După ce se trece însă de mirosul îmbietor al produselor de carne şi lapte de la magazinele aflate la parterul clădirii, se ajunge la primul nivel, acolo unde totul este pustiu, toate spaţiile destinate partidelor fiind închise şi fără nici cea mai mică urmă de activitate.

De precizat că, potrivit datelor de la primărie, PC a primit în această clădire 54,83 metri pătraţi, RO.AS.IT are 45,5 mp, UNPR avea 47 mp, Forţa Democrată din România - 8,02 mp (partidul nu a avut reprezentare parlamentară şi a fost desfiinţat în anul 2013), PP-DD – 8,58 mp, PNŢCD are două spaţii, de 14,38 mp şi 22,96 mp, la fel ca şi UDMR, care are închiriate două locaţii, una de 8,02 mp şi una de 17,63 mp. Despre cât au fost de folosite aceste spaţii ne-au spus în două cuvinte câteva persoane care îşi desfăşoară activitatea în clădire: „Nu prea vine nimeni. Mai trece cineva la câteva luni”.

„Nici nu mai ştiu cine are cheia”

Aşa cum am precizat, PNŢCD are în această clădire două spaţii, cu o suprafaţă totală de circa 37 de metri pătraţi, unul fiind pentru Organizaţia Judeţeană şi unul pentru Organizaţia Municipală Suceava a Partidului. Întreaga activitate din prezent a partidului în judeţ este într-o adevărată nebuloasă, neştiindu-se exact cine mai conduce organizaţia şi nici câţi membri de partid mai sunt. În cursul zilei de ieri am discutat cu prim-vicepreşedintele PNŢCD Suceava, Mihai Arseni, cel care teoretic a preluat conducea organizaţiei judeţene, după ce fostul preşedinte, Constantin Lazăr, a renunţat la funcţie.

Despre cele două sedii pe care le are acest partid în clădirea de la Piaţa Mare, Mihai Arseni a povestit că, din câte cunoaşte, cel mai mare, 22,96 mp, destinat organizaţiei municipale Suceava, ar fi fost dat de conducerea centrală a formaţiunii politice către Alianţa Noastră România, adăugând că „acum nici nu mai ştiu cine are cheia”. Deşi activitatea în cele două sedii este inexistentă, Mihai Arseni vrea ca pe viitor să rămână doar cu spaţiul de 14,38 mp, pentru aceasta fiind dispus ca partidul să plătească şi datoriile pe care le are la primărie, pentru chirie, de aproape 600 de lei. „Nu cedăm pentru că ne trebuie sediu”, a precizat Mihai Arseni. El este decis chiar şi să revigoreze Organizaţia Judeţeană Suceava a PNŢCD, precizând că în următoarele două luni ar putea fi organizată o conferinţă pentru alegerea unei noi conduceri statutare.

UNPR a lăsat sediul cu datorii de 1.600 de lei

Cele mai mari datorii aflate în evidenţă pentru spaţiile închiriate în clădirea de lângă Piaţa Mare din Suceava sunt cele ale fostului UNPR, care pentru chirie mai trebuie să plătească 1.602 lei. Lipsa oricărei activităţi şi faptul că nu a mai trecut nimeni pe la sediul în care a funcţionat acest partid sunt demonstrate şi de teancul de scrisori şi notificări de plată care încă se mai află în uşa de la sediul pe care UNPR l-a primit de la Primăria Suceava.

Pe de altă parte, deşi nu are un număr mare de membri în judeţul Suceava, UDMR vrea să păstreze în continuare cele două sedii pe care le are în această clădire. Preşedintele UDMR Suceava, Adriana Hapenciuc, ne-a spus că unul dintre spaţii, cel de 17,63 mp, este împărţit cu Fundaţia umanitară „Clopotul” şi că a fost amenajat ca sală de conferinţe, pentru întrunirile de partid. „În sediul cel mic dacă ne întâlnim cinci persoane, două stau înăuntru, iar celelalte trei pe coridor. Suntem cu plata la zi a chiriei, vrem să păstrăm ambele sedii, pentru că am aşteptat foarte mult să le obţinem”, a spus Adriana Hapenciuc.

Trebuie precizat că la finalul anului trecut au expirat toate contractele pe care primăria le avea încheiate cu chiriaşii din clădirea din centrul Sucevei. Până în momentul de faţă, două dintre spaţiile folosite de partide care nu mai există au fost atribuite deja prin Hotărâre de Consiliu Local unor formaţiuni politice cu reprezentare în Parlamentul României. Astfel, Partidul Mişcarea Populară a primit spaţiul de 54,83 metri pătraţi pe care îl avea PC, în timp ce Uniunea Salvaţi România a primit spaţiul de 47 de metri pătraţi în care şi-a desfăşurat activitatea UNPR.

Fostul sediu PRM este lăsat de izbelişte, cu geamuri sparte şi fără nici o investiţie în modernizare de ani de zile

Poate unul dintre cele mai elocvente exemple de sediu de partid lăsat de izbelişte este cel al fostului PRM Suceava. Sediul aflat la doi paşi de centrul Sucevei, pe str. 6 Noiembrie, care arată jalnic în momentul de faţă, a fost achiziţionat în anul 2004 de PRM Suceava, contractul fiind semnat de preşedintele de atunci al organizaţiei judeţene, Gheorghe Acatrinei. Acum, pe unul dintre pereţi apare sigla Partidului Frontul Demnităţii şi Identităţii Naţionale (PFDIN) Suceava, liderul judeţean al acestuia fiind Stela Acatrinei, văduva fostului senator Gheorghe Acatrinei.

Suprafaţa achiziţionată în 2004 de PRM a fost de aproximativ 90 de metri pătraţi. Trebuie spus că tot în acelaşi ani, PNL Suceava a achiziţionat spaţiul alăturat, în suprafaţă de puţin peste 80 metri pătraţi.

Dacă la sediul PNL de pe str. 6 Noiembrie au fost efectuate investiţii în modernizarea spaţiului, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre fostul sediu al PRM. Acesta arată, pe exterior, aproape la fel ca în perioada de dinainte de 1989, când aici funcţiona un magazin alimentar. Diferenţa este că în prezent mai multe geamuri ale spaţiului actualului PFDIN Suceava sunt sparte, fiind făcute diverse improvizaţii pentru a nu cădea, iar în interior se poate observa că orice activitate a fost oprită de foarte mult timp.

În jurul acestui spaţiu a izbucnit un adevărat scandal, spre finalul anului 2013, după decesul lui Gheorghe Acatrinei. La vremea respectivă, unul dintre liderii centrali ai PRM anunţa la Suceava că Stela Acatrinei ar fi fost exclusă din partid, motiv pentru care aceasta ar fi trebuit să predea cheile sediului. Problema nu a fost rezolvată nici până în momentul de faţă, Stela Acatrinei susţinând că spaţiul a fost cumpărat de Gheorghe Acatrinei şi că aparţine familiei sale, motiv pentru care PFDIN Suceava are sediul de pe str. 6 Noiembrie. Stela Acatrinei a spus că motivul pentru care sediul nu este folosit este acela că pe perioada iernii cheltuielile cu încălzirea ar fi prea mari. Ea a precizat că PFDIN nu percepe cotizaţii de la membrii săi, astfel încât nu dispune de banii necesari pentru a acoperi aceste cheltuieli. Liderul PFDIN Suceava a precizat că sediul va fi redeschis când vremea se va încălzi, adăugând că tot atunci ar urma să fie făcute şi lucrări de modernizare. În ceea ce-i priveşte pe cei din tabăra PRM care revendică sediul, liderul organizaţiei municipale a acestui partid, Saveta Ionesi, susţine că Stela Acatrinei foloseşte în mod abuziv spaţiul. Saveta Ionesi susţine că spaţiul aparţine în mod clar PRM, Gheorghe Acatrinei semnând contractul în numele partidului, „şi nu al familiei” Acatrinei, adăugând că se va ajunge în instanţă pentru recuperarea spaţiului.

În ceea ce priveşte sediul PNL aflat perete în perete cu cel al fostului PRM, liderii liberalilor suceveni susţin că acesta este folosit în continuare de organizaţiile de studenţi, femei şi pensionari, după ce filiala judeţeană şi cea municipală s-au mutat în noul spaţiu de pe str. Aleea Trandafirilor.