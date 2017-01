Cultural

Piesa de teatru „Panică la Operă” va avea loc pe 7 martie, de la ora 19:00, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava. Biletele costă 60 de lei şi 50 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita a 100 de bilete, şi pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul I, telefon 0230 523 718.

După succesul fulminant cu spectacolul "Prenumele", producătorii şi regizorul acestuia s-au reunit pentru o nouă producţie teatrală. "Panică la Operă", de Ken Ludwig, este al doilea spectacol marca Wonder Theatre. Denumită de Washington Post "una dintre cele mai bune comedii ale secolului XX", piesa a fost produsă pentru prima dată cu mare succes în West End (1986) şi pe Broadway (1989), fiind ulterior repusă în scenă în anul 2010. De atunci "Panică la Operă" a fost tradusă în 16 limbi şi jucată în 25 de teatre din întreaga lume.

Anul acesta, spectacolul debutează cu un concept regizoral inedit, semnat Răzvan Săvescu, cunoscut pentru seriale de televiziune, piese de teatru şi filmele de cinema realizate, dintre care cele mai renumite sunt serialul "La Bloc", piesele de teatru "Popcorn" şi "Prenumele" şi prima producţie cinematografică, parţial filmată în New York, "America, venim!".

Distribuţia va aduce în prim-plan, pe scena suceveană, actori foarte îndrăgiţi publicului larg: Leonid Doni, Cătălin Babliuc, Anca Dumitra, Monica Davidescu, Mirela Zeţa, Ecaterina Ladin, Mihai Munteniţă, Gelu Niţu/Răzvan Săvescu.

Din ce ne-au comunicat organizatorii, acţiunea piesei "Panică la Operă" are loc în 1934, într-un apartament de hotel din Cleveland. „Directorul Operei, Saunders, reuşeşte, după lungi negocieri, să îl convingă pe faimosul tenor Tito Merelli, numit şi Il Stupendo, să vină în Cleveland pentru a-l interpreta într-o unică reprezentaţie pe Othello. Ceea ce trebuia să fie o seară extraordinară se transformă în coşmar în momentul în care celebrul tenor ia o doză dublă de sedative şi îşi pierde cunoştinţa. Într-o încercare disperată de a salva seara, Saunders îl convinge pe asistentul său, Max, care de mult cocheta cu ideea de a urca pe scenă, să îmbrace costumul lui Othello şi să se dea drept marele tenor”, au completat organizatorii, lăsându-l pe spectator să descopere finalul piesei.