Tragic

Un bătrân în vârstă de 86 de ani a avut parte de o moartă groaznică, după ce patul în care dormea a luat foc, cel mai probabil de la o scânteie sărită din soba aflată în apropiere. Vârstnicul a fost găsit lângă uşa din cameră, semn că a reuşit să se ridice din pat, însă din păcate nu a mai avut puterea să iasă din casa care era deja invadată de fum. Tragedia s-a petrecut ieri dimineaţă, în jurul orei 8.00, în satul Răuţeni, comuna Zamostea.

Relatarea martorului care a intrat primul în casă

Ioan Ciubotariu, bătrânul mort, locuia împreună cu fiul său, care are probleme psihice. Iniţial, pompierii s-au temut că ar putea fi două victime în locuinţă, însă fiul bătrânului nu era acasă, fiind plecat în sat.

Dumitru Găină este localnicul care a ajuns primul la incendiu şi le-a relatat reporterilor de la Monitorul de Suceava ce a făcut: „Am deschis uşa cu un topor pentru că era închisă cu două lacăte, iar înăuntru era mult fum. Am aruncat vreo 5-6 găleţi cu apă, bătrânul era jos, când am intrat eu el era deja mort, avea nările negre de la fum”.

Pompierii au ajuns greu, pe drumurile înguste, acoperite de gheaţă

La faţa locului au ajuns pompieri de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Zamostea şi cei de la Garda de Intervenţie Siret. Pompierii au ajuns greu la locul incendiului, satul fiind izolat, cu drumuri de acces înguste şi foarte dificile pe timp de iarnă.

Şeful de intervenţie, plutonierul adjutant Corneliu Boacă, şeful Gărzii de Intervenţie Siret, a declarat că la sosirea la locuinţă incendiul se manifesta doar în camera de locuit a bătrânului, cu posibilităţi de extindere la întreaga casă.

„În cameră am găsit un bărbat decedat, bărbatul în vârstă de 86 de ani. Am evacuat persoana din locuinţă, după care am lucrat pentru lichidarea incendiului. Am ajuns foarte greu la locul intervenţiei din cauza gheţii şi a poleiului’, a declarat oficialul pompierilor.

Incendiul în sine nu a fost foarte puternic, astfel că pagubele materiale nu sunt foarte mari.

„Au ars planşeul încăperii şi astereala casei pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi. Au mai ars obiecte de mobilier, materiale textile şi bunuri casnice. S-au degradat pereţii locuinţei pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava.

Fumul generat de incendiu i-a fost fatal vârstnicului

De altfel, bătrânul nu avea arsuri mari pe corp, după toate probabilităţile acesta murind din cauza fumului pe care l-a inhalat.

Bărbatul avea trei copii, băiatul care locuia cu el şi două fete. Vecinii au relatat că soţia bătrânului a murit acum câţiva ani şi de atunci era vizitat şi îngrijit periodic de una dintre fiicele sale.

La faţa locului au ajuns şi poliţişti de la Secţia Rurală Bălcăuţi, care au deschis un dosare penal şi continuă cercetările, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs decesul şi a înlătura orice suspiciuni care pot apărea într-un astfel de caz.

Cauza decesului urmează a fi stabilită la necropsie de medicii de la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Suceava.

Gerul şi suprasolicitarea sistemelor de încălzire duc la tragedii cumplite

Din păcate, nu este prima tragedie de acest gen care se petrece în judeţul Suceava în ultimele săptămâni, după ce temperaturile au scăzut semnificativ. Numărul incendiilor a crescut mult, cele mai multe izbucnind de la coşurile de fum deteriorate şi necurăţate, ori de la sistemele de încălzire suprasolicitate.

O tragedie aproape trasă la indigo s-a petrecut pe 12 ianuarie, când un bătrân de 83 de ani, din comuna Voitinel, şi-a pierdut viaţa în locuinţa sa, după ce câteva haine s-au aprins de la soba încinsă. El a fost găsit de o rudă, care a observat fumul gros ieşind din locuinţă. Când a fost găsit, bărbatul era deja mort, în patul său din apropierea sobei cu care se încălzea.