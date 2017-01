Aglomeraţie

Activitatea în departamentul Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Suceava va fi mult aglomerată în lunile următoare, odată cu eliminarea timbrului de mediu pentru autovehicule. Odată cu apariţia la data de 6 ianuarie a Legii nr. 1/2017, care elimină mai multe taxe, printre care şi timbrul de mediu, începând cu miercuri, 1 februarie 2017, noii proprietari de maşini nu vor mai fi nevoiţi să achite acest timbru, această taxă dispărând cu totul din legislaţie. Primele zvonuri referitoare la noua legislaţie au apărut în cursul lunilor noiembrie-decembrie ale anului trecut, iar cu timpul acestea au devenit o certitudine. Din acel moment numărul cererilor pentru înmatriculare definitivă a scăzut mult în acest departament, oamenii aşteptând să vadă ce se întâmplă cu această taxă. Acest fenomen de aşteptare până la intrarea în vigoare a noii legi care anulează taxa poate fi uşor sesizat şi prin numărul mare de înscrieri făcute de noii proprietari de maşini la Registrul Auto Român (RAR), care în acest moment deja au acoperit cu programări luna februarie a acestui an.

După verificarea stării tehnice a vehiculelor, vor fi luate cu asalt ghişeele de la înmatriculări

Comisarul-şef Florin Chiaptanaru, şeful departamentului Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Suceava, ne-a relatat: ”În ultimele două luni ale anului trecut şi în prima lună a anului 2017 s-a observat o tendinţă de autorizare provizorie, noii proprietari de autovehicule rămânând în aşteptare în ceea ce priveşte înmatricularea definitivă. Acest fenomen a apărut începând cu luna noiembrie a anului trecut, când a fost lansată ideea unei noi legi care să elimine plata timbrului de mediu pentru noile maşini achiziţionate. De la apariţia acestei noi previziuni legislative, mulţi dintre cei care şi-au cumpărat autovehicule le-au autorizat provizoriu, rămânând în aşteptare până la intrarea în vigoare a noii legi privind înmatricularea definitivă în circulaţie fără plata timbrului de mediu sau a taxei de poluare, cum mai este ea cunoscută. Acest fapt a dus la crearea unui stoc tampon de câteva mii de vehicule în întreg judeţul, ai căror proprietari aşteaptă intrarea în vigoare a noii Legi nr. 1/2017 la data de 1 februarie 2017, lege care elimină timbrul de mediu care se achita la înmatricularea unui autovehicul. Numărul mare de vehicule de înmatriculat poate duce la crearea unor aglomerări în cadrul activităţii de înmatriculare, de aceea recomandăm cetăţenilor să folosească sistemul de rezervări online existent pe site-ul Instituţiei Prefectului Suceava, www.prefecturasuceava.ro, pe secţiunea corespunzătoare serviciului, pentru a putea primi servicii de calitate.”

În această situaţie se pot afla şi posesorii de vehicule înmatriculate în Bulgaria sau în alte state, care în condiţiile intrării în vigoare a noii legi pot solicita înmatricularea în România a autovehiculelor. În situaţia de a plăti sume importante pe timbrul de mediu au fost şi proprietarii unor maşini cu cilindree mare, pentru care aceste taxe aveau valori care puteau ajunge la mii de euro. În condiţiile noii legislaţii aceste maşini ar putea intra în legalitate, putând fi înmatriculate pe numele proprietarilor.

Din păcate, acest lucru ar putea duce în următoarea perioadă la umplerea pieţei auto din România cu autovehicule second-hand uzate şi la îmbătrânirea parcului auto. Este foarte posibil ca eliminarea timbrului de mediu să ducă la o scădere cu 10-20% a preţurilor la maşini în perioada următoare şi la o scădere a achiziţiilor de maşini noi în România, unde piaţa de vehicule noi înregistrează anual valori de 60.000-70.000 de vehicule.

Parcul auto din judeţ ar putea ajunge la 200.000 de vehicule, înainte de jumătatea anului 2017

În ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor, o statistică întocmită la sfârşitul anului 2016 a relevat faptul că până la 1 ianuarie 2017, numărul vehiculelor înmatriculate în judeţul Suceava ajunsese la 194.759, cu un plus de 14.170 de vehicule faţă de 1 ianuarie 2016, reprezentând o creştere de 7,84%. În ceea ce priveşte numărul deţinătorilor de permise de conducere înregistrate la nivelul întregului judeţ la data de 1 ianuarie 2017, acesta a ajuns la 241.334, cu o acumulare a unui plus de 8.579 de permise auto faţă de aceeaşi dată a anului 2016 şi o creştere de 3,68%.

În ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor pe durata anului încheiat la 31 decembrie, datele centralizate arată că au fost făcute 22.131 de operaţiuni de înmatriculare, cu un plus de 1.768 de operaţiuni faţă de 1 ianuarie 2016, au fost emise 25.133 de autorizări provizorii, cu numere de înmatriculare valabile 30 de zile, remarcându-se o creştere cu 3.872 de autorizări faţă de anul 2015.

De asemenea, de-a lungul întregului an 2016 au fost emise 25.613 certificate de înmatriculare în judeţ, cu o creştere de 3.199 de certificate faţă de anul 2015, numărul radierilor efectuate în ultimul an fiind făcut pentru 2.552 de vehicule. Numărul mare de înmatriculări aşteptate în următoarele luni ar putea duce la o creştere atipică a numărului de autoturisme înmatriculate în acest an în întreg judeţul. Având în vedere cele 194.759 de vehicule înmatriculate până la 1 ianuarie 2017 şi numărul mare al celor aflaţi în aşteptarea înmatriculării, e posibil ca numărul vehiculelor înmatriculate până la mijlocul acestui an să depăşească 200.000.

Domeniul examinărilor pentru permise auto a înregistrat o promovabilitate de 42,5%

În privinţa emiterii de permise auto şi a examinărilor, în cursul anului care s-a încheiat au fost procesate 27.789 de permise de conducere, cu un plus de 5.864 faţă de anul 2015. Din această sumă totală, 15.029 de procesări reprezintă preschimbările de permise sau operaţiunile de adăugare a unor noi categorii, având o creştere de 4.269 de procesări faţă de anul 2015.

În ceea ce privesc examinările pentru obţinerea unui permis de conducere, statistica a fost realizată separat pe probele susţinute de candidaţi. Astfel, la proba teoretică au fost examinate 24.452 de persoane, cu 995 mai puţine decât în anul 2015, fiind admise 14.524, cu 716 mai puţine decât în cursul anului trecut, fiind vorba de o promovabilitate de 59,3%. În privinţa probei practice, pe traseu au fost examinaţi 17.918 candidaţi, cu 2.451 mai mulţi decât în 2015, din care au fost declaraţi admişi 12.829, adică 71,5%. Promovabilitatea generală înregistrată la examinările susţinute de candidaţi în anul 2016 a fost de 42,5%.