Preselecția națională

Suceveanca Maria Andreea Vârlan participă pentru a doua oară la Concursul Muzical Eurovision. Maria Andreea s-a înscris în concurs cu piesa „Reina”. Sâmbătă, 28 ianuarie, au loc preselecţiile live, cu juriu. Piesa „Reina” este compusă de Eugene Summers şi Cosmin Laurian, iar textul îi aparţine sucevencei. După cum ne-a spus interpreta, „toată lumea ştie deja că cel mai uşor compun în limba spaniolă, asta şi datorită faptului că am fost olimpică la acest obiect la Colegiul Naţional <Petru Rareş>, în urma pregătirii cu profesoara Cristina Patraşcu. Titlul piesei nu a fost ales întâmplător. Este unul dintre cuvintele mele preferate în limba spaniolă”. Maria Andreea a mai completat că piesa „a fost compusă în avion” şi că are mare încredere în „Reina”, deoarece este foarte uşor de reţinut. „Reprezintă o declaraţie de dragoste, dacă o putem numi aşa. Orice fată poate fi regina iubitului ei. Piesa a avut un feedback foarte bun încă de la lansare, nu doar din România, ci şi din străinătate. Urmează să filmăm clipul, dar nu vreau să dezvălui mai multe. Vreau să fie o surpriză pentru fani”, a mai spus suceveanca, care de mică a urmărit „fenomenul Eurovision” şi şi-a dorit mereu să fie pe scena acestui concurs. Interpreta este conştientă că pentru a fi o câştigătoare la Eurovision, trebuie să ai voce, show, coregrafie şi vestimentaţie, „nu este de ajuns doar să ai voce sau show, este un pachet complet ce trebuie prezentat”. După „Reina”, Maria Andreea Vârlan pregăteşte, împreună cu colaboratorii ei, noul single în limba română, „care va fi o surpriză pentru toată lumea”. În anul 2010, Maria Andreea a participat la Eurovision cu piesa „Queen of tomorrow”, piesă ce a ocupat poziţia 32 din 117 înscrise în concurs. Piesa a fost realizată în studioul lui Adrian Ordean.