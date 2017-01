Selecţie

Partenerul transnaţional selectat de Spitalul de Urgenţă ”Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, în vederea aplicării unei cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, este Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, cu sediul în Milano, Italia. Proiectul pentru care spitalul intenţionează să acceseze fonduri europene vizează îmbunătăţirea nivelului de competenţe a 400 de profesioniști din sectorul medical și pentru aceasta, conform legislaţiei, are nevoie de un partener transnaţional selectat din rândul organizaţiilor non-guvernamentale/ universităţi din Uniunea Europeană, cu experienţă în formarea profesională a personalului din sectorul medical.

Activităţile specifice sprijinite în cadrul acestui tip de proiect sunt structurate în activităţi de furnizare a programelor de formare profesională specifică pentru personalul medical implicat în implementarea programelor prioritare la nivel naţional și local (nivel regional, judeţean) de sănătate, precum și participarea persoanelor din grupul ţintă la schimburi de experienţă, schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale.

Conform procedurii stabilite la selecţie, partenerul transnaţional – consorţiul italian - va fi implicat în cel puţin următoarele activităţi: actualizarea programelor de formare existente, a ghidurilor de practică, a procedurilor, precum și la dezvoltarea de programe noi de formare profesională aferente programelor prioritare în domeniu, necesare pentru sectorul medical din România. De asemenea, trebuie să organizeze participarea personalului din sectorul medical la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici, în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale: participarea la programe de formare, congrese, workshop-uri în domeniile prioritare din sănătate, precum și efectuarea de stagii practice.