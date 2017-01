Continuitate

Proiectul "10 pentru folclor", ediţia a II-a, se va desfăşura anul acesta în perioada 20-24 februarie şi se doreşte a fi un eveniment de succes, cu impact în rândul publicului. Iniţiatoarea proiectului "10 pentru folclor", Mihaela Bârsan, ne-a spus că pregătirile pentru evenimentul din februarie sunt în plină desfăşurare, „iar echipa celor care vor promova introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional se va mări considerabil”.

Ea s-a declarat foarte încântată de felul în care au evoluat lucrurile la prima ediţie a evenimentului. „Cât despre implicarea şi dăruirea tuturor celor care ne-au ajutat să punem în practică această idee, nu voi reuşi să le mulţumesc îndeajuns pentru tot ceea ce au făcut, pentru că ne-au ajutat să punem bazele unui proiect prin care asigurăm promovarea folclorului în rândul elevilor”, a completat Mihaela Bârsan.

120 de ore opţionale de folclor, în 40 de şcoli din judeţul Suceava

După doar o ediţie, organizatorii se declară mulţumiţi că au reuşit să obţină 120 de ore opţionale de folclor, în 40 de şcoli din judeţul Suceava. Aceste rezultate le aparţin, în egală măsură, artiştilor care au acceptat să susţină „această cauză nobilă”, fără a avea vreo pretenţie financiară, primarilor, directorilor de şcoli, elevilor şi părinţilor lor, care, în final, au fost de acord ca în aceste şcoli să existe un opţional de folclor. „Sincer, este mult mai mult decât am sperat, şi pornim la drum foarte motivaţi”, a spus iniţiatoarea proiectului.

"10 pentru folclor" se adresează în mod special elevilor, de aceea a avut în vedere cei trei factori decisivi din viaţa fiecărui copil: familia, şcoala şi biserica. În proiectul „10 pentru folclor”, şcoala a fost reprezentată în egală măsură de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, prin inspectorul şcolar general Gheorghe Lazăr şi inspectorul de arte Loredana Ceică, şi de o parte din membrii familiilor copiilor care au fost alături de organizatori, în calitate de spectatori, la cele zece întâlniri-spectacol.

Parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor

Organizatorii anunţă că Biserica se va alătura echipei "10 pentru folclor" începând cu ediţia din acest an a proiectului. „De curând a fost parafat şi acordul cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, care va avea un rol foarte important în derularea acestui proiect. Biserica va fi reprezentată la aceste întâlniri de părintele Iulian Florea, de la Biserica <Sf. Dumitru> din municipiul Suceava”, ne-a mai spus Mihaela Bârsan.

În momentul de faţă, organizatorii au ales deja zece localităţi în care vor merge anul acesta, în perioada 20-24 februarie, pentru a promova folclorul. S-a ales această perioadă calendaristică deoarece intenţionează să organizeze cele zece întâlniri-spectacol în perioada vacanţei intersemestriale. Urmează să fie stabilite în perioada următoare câteva detalii cu partenerii proiectului de la Consiliul Judeţean Suceava, care, alături de Primăria municipiului Suceava, au avut un rol foarte important în desfăşurarea primei ediţii "10 pentru folclor".

Mihaela Bârsan a completat că îşi doreşte mult să meargă „pe aceeaşi formulă de colaborare, deoarece am obţinut împreună rezultate extrem de încurajatoare. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, ne-a ajutat foarte mult la organizarea <Galei de premiere 10 pentru folclor> de anul trecut, din septembrie, şi credem că ne va sprijini în continuare. Un alt motiv pentru care nu era potrivit să ţinem evenimentul în prima parte a lunii februarie este aniversarea a 80 de ani de viaţă a maestrului George Sârbu, pe 5 februarie. Lumea bună a folclorului din judeţul Suceava este implicată într-o serie de evenimente dedicate distinsului muzician”.

Prima întâlnire din acest an va avea loc la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

Cele zece întâlniri-spectacol din 2017 vor avea loc în perioada 20-24 februarie şi vor fi la cel mai înalt nivel. Prima întâlnire, cea de pe 20 februarie, va avea loc la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” (Nr. 9) din municipiul Suceava. „Caravana folclorului” se va opri de Dragobete, pe 24 februarie, în ziua în care se sărbătoreşte dragostea, în comuna Cornu Luncii, unde organizatorii pregătesc închiderea ediţiei din acest an a proiectului. Urmează ca în luna septembrie a acestui an să fie organizată gala în care se vor anunţa oficial rezultatele obţinute în urma ediţiei din acest an a proiectului „10 pentru folclor”.

O echipă de profesionişti

Caravana "10 pentru folclor", ediţia 2017, este pregătită pentru start, dar nu înainte de a mulţumi echipei de debut a proiectului, din care au făcut parte folcloristul George Sârbu, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Giani Leonte, maestrul coregraf Costinel Leonte, fostul manager al Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, poliinstrumentistul Leonard Zamă, trompetistul Constantin Mândrişteanu, inspectorul şcolar de arte Loredana Ceică, şi, nu în ultimul rând, tinerilor interpreţi de muzică populară Angelica Flutur şi Alexandru Brădăţan.

La toate cele zece întâlniri-spectacol, organizatorii au avut privilegiul de a-i avea alături pe membrii Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava, prin colaborarea cu Consiliul Judeţean Suceava. În plus, au fost şi invitaţi surpriză, în fiecare din cele zece localităţi în care a oprit caravana „10 pentru folclor”. Printre invitaţii surpriză s-au numărat Margareta Clipa, Andreea Haisan, Ancuţa Corlăţan, iar la gala de premiere din septembrie li s-au alăturat Andra Matei, Grigore Gherman, Denisa Apetrei şi Valentin Bertea. „Mulţumim tuturor primarilor, directorilor de şcoli, cadrelor didactice, elevilor şi spectatorilor din primele zece localităţi în care am poposit: Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Dolhasca, Berchişeşti, Bosanci, Moara, Satu Mare, Mălini, Mănăstirea Humorului şi Şerbăuţi. La prima ediţie ne-au mai ajutat Florăria Imperial din municipiul Suceava, Casa de modă Janice şi Salonul de înfrumuseţare Bellisima din Suceava”, a completat iniţiatoarea proiectului, Mihaela Bârsan.