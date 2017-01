Mandat întrerupt

Consiliul Local Suceava are cu doi membri mai puțin, de luna aceasta, după ce, la finele primei ședințe din acest an, Cornel Grosar, reprezentant al PSD în deliberativul local, și-a anunțat demisia. În ultima ședință a anului trecut, un al membru PSD, Eugen Girigan, și-a anunțat de asemeni demisia, postul său fiind încă vacant.

Emoționat, cu regrete vizibile, Cornel Grosar, aflat încă la începutul celui de al doilea mandat de consilier local, a mărturisit că, „Venind din societatea civilă, nu am ceea ce se numește uneori disciplina de partid – să votez cum mi se impune. Îndrăznesc să judec cu capul propriu. Așa se creează uneori o disonanță între părerile mele și cele ale partidului. Intrând în politică am aflat că partidul are întotdeauna dreptate”.

El și-a exprimat regretul că nu are norocul celor din mandatul trecut, de a fi independent, dar că va continua să reprezinte sucevenii ca membru al societății civile.

„Îmi depun demisia, cu mulțumiri din suflet pentru faptul că am avut ocazia de a face parte din ceea ce cred în continuare că înseamnă Consiliul Local – înțelepții orașului.

După ce ieșim din sediul de partid sau din Consiliul Local, ne întoarcem între oameni, între rude și prieteni, ale căror interese trebuie să le reprezentăm. Viața nu este doar în alb și negru. Important este să credem în orașul pentru care am intrat în politică și să facem treabă. Nu pot să spun decât atât - Partidul are întotdeauna dreptate”.

El le-a spus „adio” colegilor din Consiliul Local: „Mă bucur că v-am cunoscut, că am colaborat cu dumneavoastră, dacă am supărat pe unii de-a lungul timpului îmi cer scuze, dar toate deciziile pe care le-am luat sunt justificate de faptul că am crezut în ceea ce fac. Voi crede toată viața în promovarea valorilor sucevene, pentru că are o mulțime!”

Mandatul său de ales local s-a încheiat în aplauzele celor prezenți.