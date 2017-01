Cererea pentru anvelope de iarna tot mai mare in judetul Suceava

Statisticile realizate la finele anului precedent de catre Pneunet cu privire la achizitia online de pneuri, au scos la iveala faptul ca cererea pentru anvelope a crescut semnificativ in ultimul trimestru a anului 2016 si respectiv inceputul anului curent. Aceasta cerere tot mai mare de anvelope se datoreaza, conform specialistilor, cresterii numarului de autoturisme care se inregistreaza la ora actuala pe suprafata judetului Suceava. Mai mult decat atat, s-a putut observa totodata si faptul ca, cea mai mare cerere in acest trimestru a fost inregistrata la categoria anvelope de iarna.

Conform statisticilor realizate de catre Institutul National de Statistica la data de 31 decembrie 2015, la nivelul judetului Suceava se regaseau inmatriculate un numar de 135956 de autoturisme, dintre care 121504 apartineau numai persoanelor fizice. In cadrul aceleasi statistici, regasim si o referinta la autobuze si microbuze, astfel ca la aceeasi data, la nivelul judetului Suceava se regaseau inmatriculate un numar de 1053 microbuze si autobuze.

In ceea ce priveste inmatricularile noi realizate la inceputul trimestrului I al anului 2016 la nivel national, statisticile indica faptul ca pe intreg parcursul trimestrului s-au inregistrat un total de 86221de noi inmatriculari la categoria autoturisme si un numar de 627 noi inmatriculari la categoria autobuze si microbuze. Numai la nivelul judetului Suceava, la inceputul primului trimestru din 2016 s-a inregistrat un numar de 100 noi inmatriculari la categoria autoturisme.

"Pe fondul cresterii tot mai accentuate a numarului de autoturisme de la nivelul judetului, am ajuns la concluzia ca acesta reprezinta principalul factor care a dus la o crestere atat de semnificativa a cererii pentru anvelope. Cea mai mare cerere a fost inregistrata in acest interval la categoria anvelopelor de iarna, iar pana la finalul sezonului, preconizam faptul ca, cererile pentru aceste tipuri de anvelope vor continua sa creasca" a declarat Nicolae Avram, administrator la magazinul online cu anvelope Pneunet.ro.

Nu in ultimul rand insa, trebuie sa tinem cont de faptul ca in aceasta perioada a anului, toate autovehiculele trebuie sa fie echipate corespunzator pentru provocarile sezonului rece, evident cu anvelope de iarna, altminteri, soferi surprinsi fara aceste accesorii de catre organele abilitate, vor fi sanctionate cu amenda. In alta ordine de idei, acesta ar mai putea fi totodata unul dintre motivele care a dus la o crestere a cererilor pentru anvelope de iarna.