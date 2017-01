Atitudine

Şedinţă cu scântei la Grupul de Acţiune Local (GAL) „Valea Siretului de Jos” care s-a derulat vineri la Dumbrăveni.

La un moment dat, primarul din Bosanci, Neculae Miron, a solicitat ca sediul GAL să fie mutat de la Dumbrăveni la Bosanci, numai că ceilalţi membri s-au opus. Imediat, Neculae Miron a părăsit sala de şedinţă şi a ameninţat că va scoate comuna Bosanci din asociere.

În aceste condiţii, preşedintele GAL „Valea Siretului de Jos”, Daniel Ionuţ Pavăl, a trimis o adresă către Primăria Bosanci în care solicită numirea altei persoane cu care să se poată lucra în condiţii civilizate.

„Având în vedere reacţia domnului primar al comunei Bosanci, Neculae Miron, cu privire la retragerea acestuia din GAL <Valea Siretului de Jos>, vă rugăm să desemnaţi un alt reprezentant legal care să reprezinte interesele comunei Bosanci în cadrul asocierii”, se afirmă în adresa semnată de Daniel Ionuţ Pavăl.

Contactat telefonic, Neculae Miron a explicat şi motivele pentru care vrea să scoată comuna din asociere şi a aruncat săgeţi către primarul din Dumbrăveni.

„Domnul Pavăl şi-a angajat fiii şi rudele la GAL, cu salarii enorme. Aici e o afacere de familie şi cred că se face risipă de bani prin acest GAL. Eu am oferit un spaţiu la Primăria Bosanci pentru ca asociaţia să stea cu chirie, un spaţiu care are condiţii foarte bune, inclusiv mobilier, dar am fost refuzat. Vom avea o şedinţă de Consiliu Local în care vom lua o decizie cu privire la continuarea sau nu în cadrul acestei asocieri”, a spus Neculae Miron.

Primarul din Dumbrăveni, Ioan Pavăl, nu şi-a putut explica gestul nervos al colegului de la Bosanci şi crede că mutarea sediului GAL este „o glumă”.

„Noi am umblat aproape doi ani pentru a constitui această asociere, drumuri la Bucureşti, hârtii şi tot ceea ce este necesar şi credem că sediul GAL trebuie să fie la Dumbrăveni. Până la urmă, locul unde se află sediul este mai puţin important, cel mai mult contează să facem ceva pentru comunităţile noastre”, a arătat Ioan Pavăl.

GAL „Valea Siretului de Jos” are în componenţă şase comune, respectiv Dumbrăveni, Fântânele, Vereşti, Udeşti, Bosanci şi Ipoteşti, iar în momentul de faţă are de gestionat fonduri în valoare de circa 1,7 milioane de euro. Asta înseamnă că fiecare comună va avea de cheltuit în viitorul apropiat câteva sute de mii de euro, bani necesari ca aerul pentru orice comunitate locală.