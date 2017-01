La Bucureşti

Primarul Sucevei, Ion Lungu, va fi prezent săptămâna viitoare la Bucureşti, unde va avea mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai Guvernului şi membri ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi ai Ministerului Fondurilor Europene. Principala temă de discuţie va fi atragerea de finanţări pentru modernizarea reţelelor de termoficare ale Sucevei.

„Am primit o solicitare de la Ministerul Dezvoltării Regionale să venim cu fundamentarea pentru fondurile pe care le dorim prin programul Termoficare 2006 – 2020. Noi la finele anului nu am putut folosi suma de 8,3 milioane de lei, am returnat-o la Guvern, aşa este legal. Tocmai de aceea voi merge luni la Bucureşti, la Ministerul Dezvoltării, să reportăm acea sumă în bugetul anului 2017. Mizăm pe buna-credinţă, pentru că am dat banii înapoi, am fost corecţi, să mai obţinem nişte sume importante, să putem face o serie de lucrări pe reţeaua de transport şi distribuţie a energiei termice, acolo unde sunt probleme”, a explicat edilul sucevean.

Banii respectivi ar urma să fie utilizaţi pentru modernizarea a trei puncte termice – Parc, Zamca 4 şi Obcini 4. Lucrările respective au fost licitate anul trecut şi au fost adjudecate, dar târziu, în iarnă, când nu se mai putea face nimic.

Discuţii foarte importante pentru municipiul Suceava, în special pentru cele 18.000 de familii racordate la sistemul centralizat de termoficare, vor fi cele de la Ministerul Fondurilor Europene, unde, la capitolul proiecte mari de infrastructură, Primăria Suceava vrea să obţină finanţări de aproape 50 de milioane de euro, pentru reabilitarea totală a reţelelor de transport şi distribuţie.