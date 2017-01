Ion Lungu: ”Nu trebuie să-mi faciliteze nimeni accesul, pentru că în calitate de primar al municipiului Suceava am oricând o uşă deschisă la Guvern şi la miniştri, niciodată nu am fost refuzat"

După discuţiile cu parlamentarii

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a anunţat, ieri, că săptămâna viitoare merge la Guvern în vederea obţinerii de fonduri pentru finanţarea unor proiecte importante pentru oraş, cum ar fi cel de reabilitare a reţelei de termoficare. Întrebat dacă întrevederile de la Guvern sunt urmare a apelului la sprijin, lansat săptămâna trecută către parlamentarii puterii, Lungu a spus că a discutat cu parlamentari de la toate partidele şi că are deschisă uşa Executivului.

”Nu trebuie să-mi faciliteze nimeni accesul, pentru că în calitate de primar al municipiului Suceava am oricând o uşă deschisă la Guvern şi la miniştri, niciodată nu am fost refuzat. Voi merge săptămâna viitoare la Guvern. Sigur, nu ascund faptul că am avut discuţii cu toate categoriile de parlamentari – şi de la PNL, şi de la PSD, şi de la ALDE - pe această temă. Nu cred că e foarte important să ieşim să facem declaraţii de presă comune, important este ca tacit să sprijinim aceste proiecte. Am avut punctual discuţii cu toţi parlamentarii, de la PNL, PSD şi ALDE”, a declarat, în conferinţă de presă, primarul Ion Lungu.

În săptămâna precedentă, el a făcut apel pentru colaborare la toate partidele politice şi în special la PSD, cerându-le să sprijine municipalitatea, îndeosebi pe două proiecte: construirea sălii polivalente şi transferul suprafeţelor împădurite de pe Zamca şi de la Șipote în administrarea primăriei. Atunci, Lungu afirma că ”indiferent ce speculaţii se fac”, el nu are nici un fel de reţineri să discute cu senatorul Ioan Stan, preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD, şi de asemenea cu toţi parlamentarii de Suceava, indiferent de culoarea politică.