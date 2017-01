Municipiul Suceava

Prima adunare generală a unei asociaţii de proprietari din municipiul Suceava, din acest an, care a avut loc joi seara, s-a încheiat fără nici un rezultat, după un scandal monstru. La fel ca în fiecare an, alegerile de la asociaţiile de proprietari sunt o perioadă „fierbinte”, în care orgoliile, interesele şi banii care se rulează prin intermediul acestora duc la fel de fel de situaţii ciudate, ilegalităţi şi certuri nesfârşite.

O astfel de situaţie a fost la prima adunare generală statutară a Asociaţiei 21, de pe strada Universităţii, în care totul părea să fie în regulă, până când reprezentanţii municipalităţii au semnalat o situaţie de incompatibilitate.

„În conformitate cu prevederile legale, casierul asociaţiei nu poate fi şi contabil, or aici, aceeaşi persoană deţine ambele funcţii, plus un salariu ca angajat IT, de 600 de lei, chiar dacă asociaţia are contract şi cu o firmă care asigură partea de IT, inclusiv listele de plată”, a explicat viceprimarul Marian Andronache, care coordonează serviciul Asociaţii Proprietari, din cadrul Primăriei Suceava.

Cum persoana care ridica lunar trei salarii, pentru funcţii diferite, din cadrul aceleiaşi asociaţii, a avut grijă să îşi aducă susţinători, inclusiv persoane care nu fac parte din asociaţia respectivă, orice încercare a celorlalţi de a spune ceva era „sugrumată din faşă” de partizanii săi.

Drept urmare, şedinţa a trebuit să fie anulată, din cauza scandalului imens iscat acolo, unde nu se mai înţelegea nimic din ce trebuia discutat.

„Data viitoare voi merge şi eu la adunarea generală, dar voi lua şi Poliţia Locală şi poliţistul de proximitate, astfel încât şedinţa să se desfăşoare în condiţii legale şi normale”, a promis viceprimarul Marian Andronache.

În alţi ani, scandalurile iscate la şedinţele de asociaţii de proprietari au degenerat atât de mult încât a fost necesară intervenţia poliţiei, pentru a împiedica eventuale manifestări violente, memorabil fiind scandalul de la adunarea generală a Asociaţiei 33, din Burdujeni, din perioada când administrator era Carmen Benchea.

Rămâne de văzut cât de liniştite vor fi următoarele adunări generale de la cele 125 de asociaţii de proprietari din Suceava, termenul limită de desfăşurare a acestora fiind 31 martie.