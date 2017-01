În linie dreaptă

Crima în urma căreia o bătrână în vârstă de 70 de ani, din Milişăuţi, şi-a pierdut viaţa acum aproape trei ani este aproape de a fi rezolvată. Principalul suspect, Vasile Vlăduţ Puşcaşu, acum în vârstă de 18 ani, din Arbore, a fost audiat ieri din nou de procurorul criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. După câte se pare, Puşcaşu a recunoscut fapta, asta după ce ani de zile a încercat să-i ducă pe anchetatori pe piste greşite, indicând alte persoane drept posibili autori ai oribilei fapte din primăvara anului 2014, de la Milişăuţi.

Motivul pentru care Vasile Vlăduţ Puşcaşu a recunoscut totul este acela că a picat testul poligraf (detectorul de minciuni). Împotriva lui Puşcaşu este începută urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de tâlhărie urmată de moartea victimei şi tentativă de viol. Cel mai probabil, în următoarele săptămâni va fi întocmit rechizitoriul de trimitere în judecată.

Cum s-a petrecut fapta

Pe 22 mai 2014, Garofina Moţoc, o femeie în vârstă de 70 de ani, din Milişăuţi, a fost găsită moartă în propria casă, cu multiple leziuni prin agresiune şi cu indicii că a fost şi agresată sexual, înainte de a fi ucisă. Din ancheta ulterioară a rezultat că omorul a fost comis în principal în scop de jaf, femeia fiind ucisă pentru 600 de lei. Autorul sau autorii au folosit inclusiv un electroşoc, pe corpul femeii fiind găsite urmele acţiunii curentului electric. Cauza morţii a fost asfixia mecanică prin ştrangulare.

Femeie era moartă de cinci zile atunci când a fost găsită, omorul fiind comis pe 17 mai.

Ancheta a fost preluată de ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale al Poliţiei, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Din primul moment pista anchetatorilor a fost legată de doi tineri care au comis în acea perioadă mai multe furturi din locuinţe.

Vasile Mădălin Paşcu, pe atunci în vârstă de 21 de ani, din Reghin, dar aciuat în comunitatea de romi de la Arbore, şi Vasile Vlăduţ Puşcaşu, de 15 ani, din Arbore, au fost audiaţi, iar minorul a declarat că el a fost complice şi l-a acuzat pe Paşcu că ar fi comis efectiv omorul.

Atitudinea lui Puşcaşu a dus la arestarea unei alte persoane

Vasile Mădălin Paşcu a fost arestat preventiv pentru omor de pe 25 mai şi până pe 6 august 2014. A fost ziua în care minorul şi-a schimbat radical declaraţiile date iniţial. Chiar dacă a fost pus în libertate, Paşcu a rămas inculpat pentru omor până zilele trecute. Practic, anchetatorii au vrut să se asigure fără vreun dubiu că acesta nu are legătură cu omorul. Aşa se face că testele ADN au tot fost repetate. Toate expertizele genetice i-au fost însă favorabile lui Vasile Mădălin Paşcu. Nu s-a găsit nici o probă că acesta a fost în casă în ziua crimei.

Pe 30 martie 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus clasarea cauzei în ceea ce-l priveşte pe Vasile Mădălin Paşcu, singurul cercetat în dosar rămânând Vasile Vlăduţ Puşcaşu.

Ulterior, Paşcu a cerut despăgubiri pentru zilele petrecute în arest, numai că prima instanţă de judecată i-a respins acţiunea.

Cum a denaturat adevărul Vasile Vlăduţ Puşcaşu

Un prim moment cheie al anchetei a fost pe 20 mai 2014, când cadavrul bătrânei nu fusese încă descoperit. În acea zi, un echipaj de la Secţia de Poliţie Burdujeni a depistat trei tineri suspecţi de furturi. Doi dintre ei erau Vasile Mădălin Paşcu şi minorul Vasile Vlăduţ Puşcaşu. Asupra lor au fost găsite, printre altele, o lanternă cu sistem electroşoc şi o cagulă. Luaţi la întrebări, cei trei au recunoscut comiterea câtorva furturi, iar după descoperirea cadavrului bătrânei omorâte la Milişăuţi, au fost întrebaţi şi despre acest caz.

Pe parcursul audierilor, minorul a început să ofere detalii legate de fapta comisă asupra femeii moarte. A povestit cu lux de amănunte cum Vasile Mădălin Paşcu i-a propus să meargă cu el la Milişăuţi, unde ştia o bătrână care locuia singură şi avea bani mulţi în casă. El a relatat ulterior cum au fost surprinşi în casă de bătrâna care venea din grădină şi ce a urmat.

„L-am văzut pe Paşcu cum a început să o lovească pe bătrână cu palmele şi mai apoi cu un leaţ în zona feţei şi a corpului, strigându-i <curvo, dă-mi banii!>..., am cotrobăit prin cele două camere, n-am găsit nimic şi am revenit în hol. Aici, Paşcu era peste bătrână, am observat că era culcată la pământ, pe spate, fusta îi era ridicată, iar în acel moment Paşcu se încheia la nasturii de la pantaloni; după aceasta Paşcu a început să o electrocuteze pe bătrână în zona abdomenului, direct pe piele, strigând să-i dea banii. Paşcu mi-a dat 200 de lei, mi-a spus că a luat 600 de lei”, este o parte din declaraţia dată de minor în faţa procurorului de caz şi a ofiţerilor de la Investigaţii Criminale.

Indiciile care au făcut credibile afirmaţiile

Important de precizat este că minorul a fost condus în teren, la locul faptei, unde a oferit detalii care i-au convins pe anchetatori că a fost în ziua crimei în casă. El a fost dus şi la o confruntare directă cu inculpatul Vasile Mădălin Paşcu, unde nu şi-a schimbat deloc atitudinea. De asemenea, inculpatul minor a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice, din care a rezultat că are discernământ prezent şi capacitate psihică de analiză şi sinteză.

Abia pe 6 august 2014, când a fost reaudiat în calitate de inculpat, Puşcaşu şi-a schimbat în totalitate declaraţiile.

A oferit din nou aceleaşi detalii, numai că de această dată a declarat că el a fost cel care a lovit bătrâna de nenumărate ori şi a fost singur în casa acesteia. El a declarat că nu a vrut să o omoare pe bătrână, ci doar să întreţină relaţii sexuale cu ea.

Pe baza acestor noi date şi a altora care s-au adunat în dosar s-a ajuns acum ca Vasile Vlăduţ Puşcaşu să fie singurul inculpat din dosar.