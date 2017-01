USV

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) organizează luni, 23 ianuarie, workshopul „Cooperation of Science and Education in the Development of Innovative Economy: National Peculiarities and European Tendencies”. Printre participanţi se numără 17 cadre didactice de la Institutul Economic şi Comercial din Cernăuţi (filială a Universităţii Naţionale de Economie şi Comerţ din Kiev).

Participanţii la workshop vor împărtăşi din experienţa câştigată în cadrul unor proiecte internaţionale şi vor lucra la identificarea unor noi oportunităţi de cooperare în domeniile cercetării şi educaţiei. După finalizarea discuţiilor, oaspeţii din Ucraina vor face un tur al universităţii sucevene şi vor vizita obiective turistice din judeţ.

Evenimentul este inclus în programul de activităţi anuale derulate în parteneriat cu Institutul Economic şi Comercial din Cernăuţi, partener tradiţional al universităţii sucevene.