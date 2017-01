Solicitare

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a făcut, ieri, apel pentru colaborare la toate partidele politice şi în special la PSD, cerându-le să sprijine municipalitatea, în special pe două proiecte: construirea sălii polivalente şi transferul suprafeţelor împădurite de pe Zamca şi de la Șipote în administrarea primăriei.

”Mă adresez public PSD pentru proiectul sălii polivalente şi transferul suprafeţelor de pădure de la Cetate şi de la Zamca la municipalitate. Sunt două proiecte care trebuie să treacă prin Parlament, prin lege, sunt proiecte de voinţă politică. Nu am nici un fel de problemă să spun că rog PSD să mă ajute. Rog toţi parlamentarii de Suceava - sunt 14, plus doi de la minorităţi, să ajute să transferăm parcul la primărie şi în mod special fac apel la PSD să mă ajute să putem prinde la finanţare sala polivalentă. Indiferent ce speculaţii se fac, eu nu am nici un fel de reţineri să vorbesc cu domnul Stan (n.r. - senatorul Ioan Stan, preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD) şi cu toţi parlamentarii”, a declarat, în conferinţă de presă, primarul de Suceava, Ion Lungu.

Acesta a arătat că proiectul sălii polivalente figurează pe lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii, că a fost aprobat studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic sunt în faza de licitaţie, dar fără voinţa politică a Guvernului investiţia va rămâne în faza de proiect. ”Poate să vină noul Guvern şi să spună că prinde judeţul Suceava, dar să ne pună pe locul 40. Am reuşit fără loc şi mai stăm şi aşteptăm”, a mai spus Ion Lungu.

Sala Polivalentă Suceava ar urma să aibă 7.500 de locuri, cu finanţare integrală de la bugetul de stat.

În schimb, beneficiarul investiţiei, municipalitatea suceveană, pune la dispoziţie terenul necesar realizării construcţiei, în zona Metro, asigură aducerea reţelelor de utilităţi necesare în acea zonă, suportă costurile de întreţinere şi se angajează ca timp de 15 ani de la darea în folosinţă a sălii polivalente să nu îi schimbe destinaţia.