Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Doi elevi ai Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava vor lua din toamnă calea străinătăţii, unde îşi vor continua studiile în cadrul uneia dintre cele mai puternice universităţi din peisajul internaţional.

Pentru Şerban Şlincu şi Alexandra Manciu, elevi în clasa a XII-a, vestea că Universitatea Oxford din Marea Britanie vrea să îl aibă studenţi a fost răsplata perfectă pentru munca susţinută şi conştiinciozitatea dovedită de-a lungul anilor de studiu.

Alexandra şi Şerban sunt colegi de clasă şi prieteni apropiaţi, iar din toamnă vor studia în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Calculatoarelor, unde doar circa 25 de tineri din toată lumea au fost admişi în acest an.

Anca Greculeac, directoarea adjunctă a colegiului, a arătat că ”ceea ce este cu totul şi cu totul deosebit este că au fost acceptaţi împreună. A accepta doi elevi din aceeaşi şcoală, din aceeaşi clasă, cu acelaşi tip de preocupări, este cu totul deosebit şi, totodată, este extrem de just. Au performat în matematică, informatică, fizică, limbi străine, sunt domenii şcolare la care au fost la concursuri şi olimpiade, faze locale, judeţene, naţionale. Au lucrat în inventică şi inovaţie încă din clasa a IX-a şi în fiecare an au participat la concursuri de gen şi au obţinut rezultate”. Anca Greculeac a amintit de medalia de argint adjudecată de cei doi elevi la INESPO 2015 (Olimpiada internaţională a proiectelor de mediu) din Amsterdam, Olanda, dar şi de argintul obţinut un an mai târziu în Houston, Texas, Statele Unite ale Americii, la târgul de ştiinţe „I-SWEEEP”.

Admiterea

Pentru admiterea la Oxford, cea mai veche universitate din Regatul Unit, fondată în secolul XI, demersurile au început din toamna lui 2016.

„Într-o primă fază, am aplicat prin intermediul unei platforme online pentru cinci facultăţi din Marea Britanie (Oxford, Birmingham, Bristol, Warwick şi Southampton), am trimis o scrisoare de intenţie şi una de recomandare din partea unui profesor, doamna Greculeac în cazul nostru”, a povestit Alexandra Manciu.

Potrivit elevei, aplicaţia trebuie să cuprindă informaţii complete despre educaţia şi rezultatele candidatului, iar în scrisoarea de intenţie trebuie consemnate motivaţia în a alege respectiva specializare, aptitudini, experienţe pe care elevii le consideră relevante.

„Scrisoarea trebuia să aibă 4.000 de caractere, iar redactarea ei a durat câteva săptămâni bune. A fost îmbunătăţită constant, plus că ne era foarte greu să ne încadrăm în acea limită”, a mai spus Alexandra.

A urmat un examen de matematică la Iaşi, de care depindea promovarea la o etapă următoare, circa 45% dintre candidaţii înscrişi în faza iniţială primind ok-ul pentru participarea la interviuri. Interviurile de la Oxford, opt la număr, trei pentru Şerban şi cinci pentru Alexandra, au avut un nivel de dificultate destul de ridicat, evaluatorii urmărind cu precădere ideile candidatului, modul de abordare a problemelor, raţionamentul şi logica elevilor.

Şerban şi Alexandra au trecut cu brio de toate evaluările şi interviurile britanicilor, cunoscuţi pentru criteriile lor de admitere exigente, în ianuarie fiind informaţi de rezultatul final.

„Este un centru universitar foarte vechi, cu renume”

Cu privire la atmosfera de la Oxford, cei doi liceeni mărturisesc faptul că „a fost foarte frumos. La început ne-am mai încurcat, ne-am orientat mai greu câteodată, însă este foarte frumos. Ne bucurăm că avem şansa să studiem acolo”.

Cât despre argumentele pentru care au ales Oxfordul, Şerban a precizat că „este un centru universitar foarte vechi, cu renume, unde dacă ai şansa să studiezi poţi să te dezvolţi foarte uşor datorită faptului că eşti alături de persoane care sunt foarte pricepute în domeniul lor. Inevitabil ai contact cu ele şi poţi să faci schimb de idei şi creşti, te dezvolţi atât pe plan academic, cât şi pe plan cultural”. Mai mult, potrivit Alexandrei, pe lângă cursurile clasice, la Oxford sunt de cel puţin două ori pe săptămână întâlniri între profesor şi doi, trei studenţi, unde aceştia din urmă au şansa de a aprofunda materia şi de a lămuri aspecte neclare din cadrul cursurilor.

Costurile unui an de studiu la Oxford se ridică la peste 9.250 de lire sterline (pentru europeni), la care se adaugă şi cheltuielile zilnice, însă Şerban şi Alexandra vor contracta un împrumut de la statul englez pe care îl vor restitui, eşalonat, după ce se vor angaja, iar salariul lor va depăşi un anumit plafon.

Mai mult, cei doi vor aplica pentru a primi burse din partea universităţii, care să le acopere o parte din taxa de studiu. La Oxford, studiile durează trei ani la nivel licenţă, după care absolvenţii pot urma un master.