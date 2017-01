Deşi era trimis în judecată

Tânărul în vârstă de 20 de ani care a provocat un groaznic accident rutier cu doi morţi la intrarea în municipiul Suceava dinspre Rădăuţi, pe 19 decembrie 2016, din cauza vitezei excesive cu care conducea un BMW, a fost trimis în judecată la finele săptămânii trecute, de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Daniel Mândrilă se află în stare de arest preventiv, pus sub acuzare pentru un şir de infracţiuni comise în ziua fatală pentru doi dintre prietenii săi. În plus, inculpatul în vârstă de doar 20 de ani mai are o circumstanţă agravantă importantă: în urmă cu câteva luni, în septembrie 2016, el a fost trimis în judecată într-un alt dosar, pentru conducerea unui vehicul fără permis. Din păcate, tânărul a ales să calce în continuare legea în picioare şi după ce a fost trimis în judecată în primul dosar. Preţul plătit pentru teribilismul său a fost din păcate enorm: două vieţi pierdute foarte timpuriu.

O petrecere care s-a transformat în dublă tragedie

În noaptea de 18 spre 19 decembrie 2016, în jurul orei 1.00, un autoturism BMW care intra în municipiul Suceava, pe strada Grigore Alexandru Ghica, a fost scăpat de sub control într-o curbă la dreapta. Bolidul a pătruns pe contrasens, unde a acroşat o bordură, iar apoi s-a răsturnat pe carosabil de mai multe ori. BMW-ul a căzut şi peste capota unui VW Golf care circula regulamentar dinspre Suceava, ajungând în cele din urmă pe trotuar, răsturnat pe cupolă.

Modul în care s-a produs accidentul spune totul despre viteza cu care rula BMW-ul.

În autoturism se aflau cinci tineri, care se întorceau de la o petrecere de la Cajvana, la care s-a consumat alcool.

Din cercetări a rezultat că la volan s-a aflat Daniel Mândrilă, fără permis de conducere. Acesta ar fi condus doar pe drumul de întoarcere, lăsat de unul dintre amicii săi, aflat şi el în maşină, care a scăpat cu viaţă. La fel au scăpat şi Daniel Mândrilă, şoferul, care a fugit de la locul faptei, dar şi fratele său, Ștefan Mândrilă.

Nu la fel de norocoşi au fost Robert Păstru, în vârstă de 18 ani, din Sf. Ilie – Șcheia, care a murit la câteva ore de la accident, şi George Sebastian Caşoschi, în vârstă de 20 de ani, din municipiul Suceava, care a decedat după mai multe zile de comă profundă, în care medicii nu i-au dat nici o şansă reală de supravieţuire.

Daniel Mândrilă va fi judecat în noul dosar pentru ucidere din culpă, vătămare din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere. La aceste acuzaţii se adaugă şi procesul privind prima infracţiune de conducere fără permis.

Fraţii Mândrilă pe şosele: doi au provocat accidente mortale, iar unul a murit în accidentul provocat de un frate

Daniel Mândrilă provine dintr-o familie cu trei fraţi, din care doi mai sunt în viaţă. Pentru a vă face o imagine completă cu privire la unde poate ajunge inconştienţa unor tineri, în BMW-ul implicat în accidentul cu doi morţi din decembrie 2016 se mai afla un frate al şoferului, Ştefan Mândrilă, care, la începutul lui 2016, a provocat un alt accident mortal, tot cu un BMW. Atunci, Ștefan Mândrilă conducea tot un BMW, sustras de la fostul şef al Casei de Pensii Suceava, Robert Marian. Autoturismul a fost scăpat de sub control la intrarea în Suceava dinspre Fălticeni, din cauza vitezei şi a lipsei de experienţă în condus. Autoturismul BMW a ieşit în decor prin stânga şi s-a răsturnat la o diferenţă de nivel de aproximativ cinci metri. Maşina s-a lovit violent de o construcţie din beton a şantierului şoselei de centură, impactul fiind deosebit de dur. În maşină se aflau toţi cei trei fraţi Mândrilă, iar cel mai mic dintre ei, Paul, în vârstă de 17 ani, a murit.