Consilierul Cristian Boberschi va contesta decizia de excludere din PSD Suceava

Apărare

Consilierul local sucevean Cristian Boberschi a anunţat ieri că va contesta decizia conducerii judeţene a PSD Suceava de a-l exclude din partid. Cristian Boberschi a făcut aceste precizări după ce Comitetul Executiv al Organizaţiei Judeţene PSD Suceava a decis, sâmbăta trecută, excluderea sa din partid. De precizat că în cazul lui Cristian Boberschi, Organizaţia Municipală Suceava a PSD a propus și a votat retragerea sprijinului politic, sancţiune care ulterior a fost transformată de Biroul Permanent Judeţean în excludere din partid. Pentru ca excluderea să rămână definitivă, această decizie trebuia să fie votată în cadrul Comitetului Executiv Judeţean al PSD Suceava, ceea ce s-a și întâmplat sâmbăta trecută. După excluderea din PSD, Cristian Boberschi își va pierde mandatul de consilier local.

Cristian Boberschi a precizat ieri că momentan nu a primit o decizie oficială cu privire la excluderea din partid, aflând de acest lucru din presa locală. Boberschi a precizat că atunci când va primi un document oficial va ataca decizia de excludere potrivit prevederilor din statutul PSD. „Nu am primit nici o hotărâre a excluderii mele în forma finală. Am luat act de această decizie din presa locală. Dar trebuie spus că pentru a mă apăra în cadrul ședinţei Comitetului Executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Suceava am fost convocat cu 22 de ore înainte de deschiderea ședinţei de la Frasin. Voi contesta decizia excluderii, conform statutului PSD, urmând pașii legali, și îmi voi arăta bunele intenţii în respectarea prevederilor statutare. Și în funcţie de motivaţia din procesul verbal al ședinţei Comitetului Executiv Judeţean al PSD Suceava voi acţiona Comisia judeţeană de etică și forurile superioare de partid”, a spus Cristian Boberschi.

Trei noi consilieri locali PSD în deliberativ

Mai mult, el a ţinut să precizeze că decizia cu privire la hotărârea Biroului Permanent Municipal al PSD Suceava, de la finalul anului trecut, a primit-o tot cu 22 de ore înainte de ședinţa de sâmbăta trecută de la Frasin, document în care nu i s-ar fi imputat încălcări ale statutului, ci doar „suspiciuni de a fi votat alături de PNL în Consiliul Local Suceava”.

Reamintim că pe lângă demiterea din partid a lui Cristian Boberschi, aceeași decizie i-a vizat și pe alţi doi supleanţi de pe lista PSD pentru Consiliul Local Suceava, Dan Apetroaie și Dumitru Rusu. De asemenea, dintre consilierii locali din Suceava ai PSD care au obţinut mandatul după alegerile locale, până în prezent și-au prezentat demisia din deliberativ Eugen Girigan și Cornel Grosar.

În aceste condiţii, urmează ca în Consiliul Local Suceava să intre alţi trei supleanţi de pe lista PSD de la alegerile locale, respectiv Iulia Fuior, Florin Cristescu și Ioan Gabriel Buciac.