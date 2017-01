Avarie pe magistrala de termoficare

Cea mai mare avarie a acestui sezon rece, din sistemul centralizat de termoficare al municipiului Suceava, pe magistrala II, care alimentează cartierele Centru, Zamca, George Enescu, Obcini şi Areni, a fost remediată după aproximativ opt ore de muncă, după care s-a trecut la umplerea instalaţiilor. Astfel, căldura a revenit după aproape 12 ore în locuinţele celor peste 11.000 de familii afectate de oprirea temporară a furnizării agentului termic. În acest interval a fost efectuată şi o a doua intervenţie, de consolidare a magistralei de termoficare pe turul acesteia, situat de cealaltă parte a străzii Calea Unirii, aceasta fiind zona în care au fost depistate problemele.

Avaria de pe magistrala II de termoficare a apărut în zona din capătul dinspre Centru al străzii Calea Unirii, pe tronsonul de retur al agentului termic, intervenţia fiind făcută printr-un tunel subteran.

Lucrarea a fost efectuată în condiţii dificile, într-un spaţiu foarte îngust, printre conducte, cei care efectuau sudurile şi alte operaţiuni fiind nevoiţi să stea întinşi pe jos, printre resturile lăsate de un boschetar care îşi amenajase acolo adăpost.

„Cu câteva zile în urmă a apărut o spărtură pe conducta retur, o avarie pe care am reuşit să o controlăm prin utilizarea unor coliere, cu care am reuşit să stopăm temporar pierderile, să nu oprim asigurarea căldurii în perioada cu temperaturi foarte scăzute. Doar că ulterior am constatat că spărtura înainta pe coloană, în lung, existând pericolul producerii unei avarii mult mai mari. De aceea s-a luat ieri decizia de a face reparaţiile în regim de urgenţă. Dacă nu interveneam acum, când s-a diminuat presiunea temperaturilor scăzute, dar urmează un nou val de frig, riscam mult mai mult”, a explicat directorul tehnic al Thermonet, Neculai Frunzaru, care a supravegheat îndeaproape executarea lucrărilor.

Modul în care s-a intervenit pentru remedierea avariei care a afectat aproape întreg oraşul, mai puţin cartierul Burdujeni, a fost verificat inclusiv de viceprimarul Lucian Harşovschi, care a fost acolo la primele ore ale dimineţii, de conducerea Thermonet, dar şi de cea a Bioenergy, care furnizează energia termică necesară sucevenilor.

Conducta la care a apărut avaria are o vechime de 42 de ani, a depăşit cu mult durata ei normală de viaţă, de 20 – 25 de ani.

Oprirea căldurii, în „pauza” dintre două perioade geroase

Decizia de întrerupere a furnizării energiei termice pentru aproximativ două treimi din consumatorii racordaţi din municipiul Suceava a fost luată cam în pripă, miercuri după-amiază, când s-a constatat că lucrurile puteau deveni cu mult mai grave, existând riscul ca sucevenii să rămână în weekend fără căldură şi apă caldă.

„Am decis să începem joi lucrările de remediere profitând de temperaturile moderate, astfel încât să rezolvăm cât mai curând problema şi să fim pregătiţi pentru un nou episod de frig şi viscol. De asemenea, am ales intervalul orar luând în considerare faptul că sucevenii sunt la serviciu în prima parte a zilei, astfel încât să minimalizăm impactul produs de această decizie. În plus, de la ora opririi apei calde şi a căldurii, respectiv ora 06:00, până în jur de orele 08:00 – 09:00, sucevenii au putut beneficia de căldură, fiind necesare câteva ore până la golirea completă a sistemului, aspect de care, de asemenea, am ţinut cont atunci când am luat această decizie”, a declarat Nicu Frunzaru.

Reţele vechi de peste 40 de ani

Ordinul de umplere a instalaţiilor a fost dat ieri, în jurul orei 14.30, când Bioenergy şi Thermonet au început din nou să pompeze agent termic către locuinţele sucevenilor, agenţi economici şi instituţiile rămase în frig o parte a zilei.

„Operaţiunea durează câteva ore, dar preconizăm că în jurul orei 18.00 căldura va fi asigurată în locuinţele tuturor consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat”, a declarat ieri Mugur Corlăţean, directorul general al Thermonet Suceava.

Reprezentanţii Thermonet au oferit câteva lămuriri cu privire la oprirea furnizării apei calde şi a agentului termic ca urmare a lucrărilor de reparaţie a conductei:

“Sistemul de transport şi distribuţie a agentului termic aparţine Primăriei, Thermonet fiind doar operatorul acestui sistem. Din păcate, de 40 de ani, sistemul nu a mai fost modernizat sau eficientizat. Există un plan de înlocuire a ţevilor vechi, prin accesarea de fonduri europene, aplicantul fiind Primăria, însă procedura durează şi este în curs. Între timp, Thermonet remediază şi întreţine sistemul de transport, asumându-şi costurile de reparaţii şi suportând pierderile, în condiţiile în care reţeaua aparţine domeniului public”, a adăugat Mugur Corlăţan.

Conducta care a cedat acum, în miezul iernii, este în funcţiune din anul 1974 şi prezintă un grad de uzură avansat.