Spitalul Municipal Rădăuți are nevoie disperată de 11 medici în următoarele specializări: pediatrie, neonatologie, cardiologie, medicină de urgență, chirurgie, psihiatrie și nefrologie. Managerul spitalului, Traian Andronachi, ne-a declarat, ieri, că în total unitatea medicală are disponibile 24 de posturi de medici și unul de farmacist, dar stringentă este ocuparea celor 11, din specializările menționate. ”Din luna mai ne pleacă medicul de la cardiologie, doctorul Doru Iliescu, iar la Compartimentul de Primiri Urgențe nu avem nici măcar un medic urgentist”, ne-a spus Traian Andronachi.

Pentru tinerii medici interesați să vină să lucreze la Rădăuți, Spitalul Municipal are la dispoziție cinci apartamente ANL în curtea unității, cu posibilități de suplimentare. La aceasta se adaugă o primă de instalare de 1.000 de euro, care poate fi majorată până la 3.000 de euro. ”Prima de instalare de 1.000 de euro este deja aprobată de Consiliul Local, dar am discutat cu primăria și cu o parte dintre consilierii locali și se poate majora la 3.000 de euro”, a precizat Andronachi.

Acesta a comparat Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal cu UPU de la Spitalul de Urgență Suceava, arătând că Suceava, cu circa 100.000 de prezentări pe an în UPU, are 11 medici urgentiști și peste 2.000 mp, în timp ce la Rădăuți, cu 33.000 de prezentări pe an în CPU, nu există nici un medic urgentist, iar suprafața este de circa 200 mp. ”Cabinetul de primiri urgențe are 18 mp. Gândiți-vă ce presiune este pe medicii din spitalul din Rădăuți”, a spus Andronachi, decis să facă toate demersurile pentru a atrage medici în spitalul pe care îl conduce.