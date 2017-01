Foarte mulţi

Numărul sucevenilor beneficiari de ajutoare sociale continuă să fie în creștere în judeţ. Datele Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţii Sociale (AJPIS) Suceava arată că, la finele anului 2016, în judeţ s-a ajuns la 7.782 de beneficiari de venit minim garantat. Prin comparaţie, exact cu un an în urmă, în decembrie 2015, erau 7.426 de beneficiari. O diferenţă de 356 de beneficiari, care înseamnă în jur de o mie de asistaţi social în plus. Asta pentru că dosarele de venit minim garantat sunt per familie, iar media este undeva la trei persoane de familie.

Foarte interesantă este și dispunerea pe localităţi a familiilor care nu realizează oficial nici un fel de venituri și astfel au dreptul la ajutorul social.

Cei mai mulţi beneficiari sunt la Dolhasca, dar cea mai mare densitate a lor este la Valea Moldovei

Cel mai mare număr de dosare îl are Dolhasca, cu 505 familii, asta în condiţiile în care municipiile mari, Suceava și Rădăuţi, au câte 125, respectiv 62 de familii asistate social.

Pe locul II la beneficiari de venit minim garantat este comuna Valea Moldovei, cu 426 de dosare în plată, la finele anului trecut. Raportat la populaţie, Valea Moldovei are în mod clar cea mai mare densitate de asistaţi social. Cu o populaţie stabilă de aproximativ 3.500 de locuitori și cu 426 de dosare în plată, la o medie de aproximativ 4 membri de familie cu venit minim garantat, câţi sunt la Valea Moldovei, rezultă că aproape jumătate din populaţie are statut de asistat social.

Pe locul III se situează comuna Pătrăuţi, unde la finele anului trecut erau înregistraţi 369 de beneficiari de venit minim garantat. Urmează Baia – 288, Verești – 269 și Păltinoasa – 244. Deloc întâmplător, fiecare din aceste localităţi are importante comunităţi de romi, cum este Gulia, la Dolhasca, sau Mironu, la Valea Moldovei. Fără nici o intenţie discriminatorie, majoritatea celor cu venit minim garantat din aceste localităţi sunt din comunitatea de romi. Iar asta o arată negru pe alb statisticile.

Mari probleme sunt și cu prestarea orelor de muncă în folosul comunităţii de către cei care beneficiază de venit minim garantat. Primarii se plâng în general că legislaţia este una prea permisivă, iar cei mai mulţi dintre asistaţii social găsesc portiţe pentru a nu munci, în realitate, mai deloc în folosul comunităţii.

Localităţile cu foarte puţine dosare de venit minim garantat

Sunt și destule localităţi din judeţ care pot fi remarcate prin numărul foarte mic de persoane care nu realizează venituri. De regulă, acestea au doar cazuri sociale grave, cunoscute și pe deplin de înţeles. Comunele Horodnic de Jos și Coșna figurează cu doar câte două familii beneficiare de venit minim garantat, Iasolvăţ cu patru, Breaza cu cinci, Siminicea cu şase, iar Cacica cu şapte.

În ceea ce privește orașele mari din judeţ, Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc au câte 154 de beneficiari, Suceava - 125, Rădăuţi - 62 de beneficiari, în timp ce la Vatra Dornei sunt 22 de beneficiari.