Punct final

Punct final în dosarul în care o grupare acuzată de comiterea a patru furturi şi două tâlhării în decurs de numai trei luni a fost trimisă în judecată de procurorii suceveni. Gruparea a fost pusă pe picioare şi era condusă de Daniel Lungu, zis „Dan Americanu”, iar printre membrii săi se număra şi prietena capului grupării. Pedepsele pronunţate ieri de Curtea de Apel Suceava şi care sunt definitive sunt destul de mici, şi asta pentru că o parte dintre inculpaţi au ajuns la o înţelegere cu părţile vătămate, iar procesul penal a încetat pentru acele fapte.

Cea mai grea pedeapsă a primit-o chiar “Dan Americanu”, cu domiciliul în Pătrăuţi, dar care locuia efectiv în blocurile ridicate de Vasilică Puşcaşu în zona fostei staţii de betoane de pe bulevardul George Enescu. Acesta se află şi acum în arest preventiv, iar potrivit sentinţei de ieri are de executat 3 ani şi 11 luni de închisoare. Avram Hariga, tot din Pătrăuţi, a primit 2 ani şi 6 luni cu suspendare sub supraveghere. În plus, cei doi trebuie să plătească şi daune în valoare de 25.000 de lei. Gheorghe Cherariu, tot din Pătrăuţi, a fost achitat pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat după ce a ajuns la un consens cu cei pe care i-a păgubit, în timp ce pentru Estera Ciocârlan, prietena lui Lungu, s-a decis amânarea aplicării executării pedepsei de 1 an închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani.

Membrii grupării au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie calificată, furt calificat, complicitate la tâlhărie calificată şi furt calificat, conducere pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere şi favorizarea infractorului.

„Dan Americanu”, un personaj colorat şi cu multe bube în cap

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2013 “Dan Americanu” a fost arestat în Marea Britanie pentru tâlhărie şi posesie ilegală de arme, faptă comisă în 2012. Mai exact, suceveanul a atacat pe stradă o femeie şi, cu un pistol cu electroşoc, a tras asupra tinerei de patru ori, în cap şi în gât, până când aceasta a căzut la pământ. Un vecin a auzit strigătele disperate ale victimei şi a ieşit din apartamentul său cu două crose de golf, cu ajutorul cărora l-a pus pe fugă pe Daniel Lungu. Acesta a fugit, dar în final a fost prins de poliţiştii britanici, iar ulterior a primit 9 ani de puşcărie. Între timp, suceveanul a fugit în SUA, unde ar fi cerut azil politic, dar după ce autorităţile de peste Ocean i-au citit cazierul juridic l-au trimis pachet în România.

La scurt timp după expulzarea din aprilie 2015, „Dan Americanu” a gândit o reţea din care să facă bani fără prea multă bătaie de cap.

În acest fel a luat fiinţă gruparea destructurată de poliţiştii şi procurorii suceveni.

O grupare bine organizată

Gruparea s-a pus pe picioare rapid, iar membrii ei îşi formaseră un vocabular pentru a nu fi înţeleşi de anchetatori în cazul interceptării convorbirilor telefonice. Astfel, când mergeau la furat codul era „la lemne”, iar pentru acţiunile de supraveghere foloseau termenul „la uncheşu”, cu menţiunea că la toate acţiunile membrii grupării au folosit cagule pentru a nu fi recunoscuţi.

Printre primele victime a fost un bătrân de 78 de ani, din Pătrăuţi, atacat în plină noapte şi care a fost deposedat de circa 15.000 de lei, după ce „Dan Americanu” şi acoliţii săi l-au sechestrat şi lovit de mai multe ori. Un alt furt a vizat o familie plecată în concediu. În acest caz, prejudiciul s-a ridicat la circa 30.000 de lei.