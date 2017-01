Protecţie în regim de urgenţă

În anul care tocmai s-a încheiat, 23 de mame şi 28 de copii au fost internaţi în cele două centre maternale din judeţ, care asigură protecţia cuplului mamă-copil sau a mamelor însărcinate (după luna a VI-a de sarcină), cel din Gura Humorului şi cel din municipiul Suceava, din cadrul Complexului de servicii pentru protecţia în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava. Fără casă, fără venituri, rămase pe drumuri de multe ori şi fără sprijinul bărbaţilor cu care au copii, tinerele mămici sau gravidele şi-au găsit un adăpost în cele două centre maternale.

În centrul maternal sucevean, anul trecut au fost ajutaţi să treacă mai uşor peste obstacolele vieţii 15 mame şi 16 copii. Cu ajutorul psihologilor, al asistenţilor sociali etc. au fost reintegrate în familie 11 cupluri mamă-copil. Cinci dintre copiii care au trecut prin centrul maternal sucevean au ajuns în asistenţă maternală. Faţă de anul 2015, numărul mămicilor aflate în situaţie de risc în anul 2016 a scăzut. În 2015 s-au înregistrat, doar la centrul maternal din municipiul Suceava, 20 de mame şi 24 de copii. 12 cupluri mamă-copil au fost reintegrate în familia naturală sau familia lărgită, iar opt copii au fost daţi spre îngrijire unor asistenţi maternali profesionişti, numiţi şi „părinţi de profesie”.

Mămici ajutate să-şi găsească un loc de muncă şi o locuinţă

În multe dintre cazurile ajunse în evidenţele centrelor maternale este vorba de lipsa locuinţei, lipsa condiţiilor materiale necesare creşterii şi educării copiilor, precum şi lipsa de înţelegere din partea familiei, chiar cazuri de violenţă domestică. La centrul maternal din Gura Humorului, în cursul anului 2016, au cerut sprijinul serviciilor sociale opt mame şi 12 copii. Şase cupluri mamă-copil au fost reintegrate în familie. În 2015, numărul mamelor aflate în situaţie de risc care au ajuns la centrul maternal din Gura Humorului a fost asemănător cu cel din 2016. Acum doi ani, nouă mame şi 16 copii au primit îngrijiri în centrul social de la Gura Humorului. Cinci minori au fost daţi în grija asistenţilor maternali, iar nouă cupluri mamă-copil au fost primite din nou în familie, fiind reintegrate după o perioadă de consiliere în centru.

În cursul anului 2016, a fost primită într-un centru maternal o tânără, împreună cu copilul în vârstă de 4 luni. Protecţia Copilului Suceava a fost sesizată de concubinul tinerei că aceasta nu are unde locui din lipsa resurselor financiare. „Pe perioada rezidenţei în centru, tânăra a fost sprijinită şi îndrumată de personalul centrului cum să-şi crească şi să-şi îngrijească copilul, a fost consiliată psihologic şi susţinută în găsirea unui loc de muncă. În vederea externării şi a reintegrării cuplului mamă-copil în societate, s-a luat legătura cu Fundaţia Hope and Homes for Children România, în scopul susţinerii mamei după externarea din centru. Fundaţia a fost de acord să plătească chiria şi cheltuielile de întreţinere a copilului pe o perioadă de 4 luni. În timpul rezidenţei, mama a fost însoţită atât la bursa locurilor de muncă, cât şi la diverse interviuri în vederea angajării, astfel încât mama a fost angajată la o societate comercială din Suceava”, ne-a spus şefa DGASPC Suceava, director executiv Georgeta-Nadia Creţuleac.

Personalul centrului maternal s-a ocupat şi de identificarea unui spaţiu de locuit corespunzător pentru mamă şi copil. Tânăra a fost monitorizată o perioadă şi după externarea din centru, pentru ca personalul să se asigure de finalitatea reintegrării în familie.

Servicii sociale gratuite pentru mame şi copii

Pe perioada rezidenţei, în cele două centre, cuplurile mame-copii beneficiază de asistenţă socială şi juridică. Atât mamele, cât şi copiii sunt înscrişi la medicul de familie, copiii de vârsta preşcolară şi şcolară sunt înscrişi la grădiniţă, respectiv şcoală. Toate asistatele, mămici sau viitoare mămici, din cele două centre maternale, sunt consiliate psihologic. Serviciile sunt gratuite. De asemenea, în perioada cât sunt internate în centre, mamele sunt implicate în diferite activităţi de socializare, de autogospodărire, iar în cazul mamelor minore, acestea sunt sprijinite şi învăţate să aibă grijă de copil, să prepare hrana, să îmbăieze copilul. Se încearcă crearea unui cadru necesar pentru menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor intrafamiliale. Cele două centre maternale din judeţ colaborează cu primăriile de domiciliu al asistatelor şi caută împreună soluţii pentru reintegrarea cuplurilor în comunitate sau în familia lărgită. Este o şansă pentru aceste femei să nu-şi abandoneze copiii, să nu le creeze o suferinţă mai mare decât aceea de a-i aduce pe lume şi a nu avea cu ce să-i crească. Directorul executiv Georgeta-Nadia Creţuleac a completat că în această perioadă, în care condiţiile meteorologice sunt nefavorabile şi temperaturile sunt foarte scăzute, „nu s-a înregistrat nici o solicitare de internare în nici unul dintre centrele maternale din structura DGASPC Suceava”.