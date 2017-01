Un tânăr din Siret are nevoie de bani pentru şedinţele de recuperare care îl pot ridica din scaunul cu rotile

Un tânăr din Siret are nevoie de bani pentru şedinţele de recuperare care îl pot ridica din scaunul cu rotile, îl pot ajuta să meargă din nou fără nici un sprijin. Mădălin Gabriel Ehupov, în vârstă de 24 de ani, vrea să meargă din nou, după ce un accident rutier l-a ţintuit într-un scaun cu rotile. Pe 15 decembrie 2013, Mădălin a suferit un accident rutier în urma căruia i-a fost afectată coloana vertebrală şi tânărul nu-şi mai poate folosi picioarele. El a fost diagnosticat cu paraplegie flască nivelul T12-L1. Nenorocirea s-a întâmplat când Mădălin avea 20 de ani şi era student la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Studia asistenţă socială pentru că îşi dorea să ajute oamenii care se află în suferinţă. Nu s-a gândit nici un moment că într-o fracţiune de secundă el va deveni o victimă, un om care are nevoie de ajutor, pentru că îşi doreşte cu disperare să se ridice din scaunul cu rotile în care îşi petrece cea mai mare parte din viaţă. Pe lângă faptul că este paralizat de la brâu în jos, tânărul are şi probleme urinare (incontinenţă urinară permanentă). I-a fost greu să ne povestească, dar totuşi ne-a spus că după câteva luni de la accident, perioadă în care a stat imobilizat la pat, şi-a propus să se lupte cu boala, pentru a reuşi să meargă din nou, pentru a putea să se descurce singur.

„Am început să fac recuperări la Spitalul de Recuperare din Iaşi, însă fiind un spital de stat, programările se fac foarte greu. Pentru mine, acum, timpul este mult prea preţios. Deşi fac în fiecare zi recuperare acasă, ajutat de tatăl meu, nu este suficient. Am descoperit Spitalul <Nova Vita> din Târgu Mureş, iar cu ajutorul unor oameni cu suflet mare, printre care şi primarul oraşului Siret, Adrian Popoiu, am reuşit să ajung de câteva ori acolo, suficient cât să îmi dau seama că acel loc mă poate aduce pe picioare, având aparatura necesară pentru recuperarea mea”, ne-a povestit Mădălin.

„Mă lupt din greu, în fiecare zi, pentru că ştiu şi simt că şansele mele la recuperare sunt foarte mari”

Din păcate, situaţia financiară pe care o are tânărul din Siret nu îi permite să continue şedinţele de recuperare la spitalul din Tg. Mureş. O serie de 14 zile de tratament costă 2.800 de lei (cu tot cu sprijinul Casei de Asigurări de Sănătate), mult peste posibilităţile tânărului din Siret. Mădălin, având grad de handicap grav, primeşte lunar 340 de lei.

„Medicii mi-au recomandat cât mai multă recuperare şi putere pentru a trece peste toate aceste traume. Mă lupt din greu, în fiecare zi, pentru că ştiu şi simt că şansele mele la recuperare sunt foarte mari, însă nu pot reuşi fără ajutorul aparatelor din cadrul Spitalului <Nova Vita>”, ne-a povestit Mădălin. O altă problemă cu care se confruntă tânărul din Siret este şi aceea că locuieşte într-un apartament de bloc, la etajul IV, „izolat de lumea de afară”. Pentru a coborî din bloc, apoi pentru a fi dus din nou în casă, tânărul are nevoie să fie ajutat de cel puţin doi oameni, excluzându-l pe tatăl lui Mădălin, care, chiar dacă şi-ar dori să îl ajute mai mult pe fiul său, este pensionat din motive medicale, având o afecţiune tot la coloana vertebrală.

A trecut de la mersul cu cadru la mersul în două cârje, dar visează să meargă singur

Cu ajutorul oamenilor de bine, inclusiv al cititorilor Monitorului de Suceava, până în prezent Mădălin a reuşit să facă numeroase progrese. El susţine că prin programul de exerciţii kinetoterapeutice pe care l-a avut la Spitalul „Nova Vita” din Tg. Mureş a reuşit să treacă de la mersul cu cadru la mersul în două cârje, însă doar pe distanţe scurte şi cu un însoţitor alături. Eforturile lui nu trebuie să se oprească aici. Mădălin îşi doreşte să poată să păşească „independent prin viaţă”, însă acest lucru nu poate să-l facă singur. El are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor.

Doctorii, văzând determinarea, efortul, dorinţa lui Mădălin de a se face bine, de a-şi vedea visul cu ochii deschişi, acela de a merge din nou singur, i-au recomandat să urmeze tratamentele de recuperare cât de des posibil, dar cel puţin o dată pe lună. Cei care pot să-l ajute în continuare pe Mădălin Ehupov să-şi continue tratamentul de recuperare, să-l ajute pe tânăr să-şi împlinească visul, acela de a putea merge din nou singur, fără căruciorul cu rotile, pot să depună orice sumă de bani la Banca Raiffeisen, pe numele Ehupov Mădălin: cont în lei: RO08RZBR0000060016819176; cont în euro: RO98RZBR0000060018260140. Telefon: 0752 289 586.