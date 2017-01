Schimbare

Serviciul Judeţean al Poliţiei Transporturi Suceava are un nou şef, de la începutul acestui an. Comisarul Levente Burcă, în vârstă de 46 de ani, un ofiţer care lucrează din 1994 în domeniul Poliţiei Transporturi, a fost împuternicit la comandă, pentru următoarele şase luni de zile ori până când se va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei. Comisarul Levente Burcă a preluat comanda structurii de poliţie de la comisarul-şef Florin Catană, care a ieşit la pensie de la începutul acestui an.

Serviciul Judeţean al Poliţiei Transporturi Suceava se ocupă de gestionarea infracţionalităţii în ceea ce priveşte transporturile pe calea ferată, dar şi în ceea ce priveşte transportul aerian, având post de poliţie în Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava.

Levente Burcă a lucrat la CFR încă din 1987, iar din 1994 a devenit agent de poliţie, fiind încadrat de la început la Poliţia Transporturi. În anul 2004 acesta a absolvit Academia de Poliţie şi a devenit ofiţer.

Noul şef are avantajul de a fi lucrat doar în Poliţia Transporturi, fie că a fost la Iaşi, la Botoşani sau la Suceava. Comisarul şi-a propus ca obiectiv menţinerea rezultatelor bune ale Poliţiei Transporturi Suceava, care nu a avut probleme grave în ultimii ani în judeţ, pe linie de ordină publică sau de furturi de infrastructură.

Pe de altă parte, comisarul admite că are de dus o muncă grea, mai ales că anul 2017, la fel ca şi 2016, este unul de schimb de generaţii la Serviciul Judeţean al Poliţiei Transporturi Suceava. În ultimul an, au ieşit la pensie cinci şefi de la posturi de poliţie transporturi feroviare importante ( Posturile de Poliţie Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Suceava şi Suceava Nord), şeful de la structura judiciară, comisarul Mircea Scutaru, iar ultimul pe lista celor pensionaţi este comisarul-şef Florin Catană.