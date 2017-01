Bilanţ

Incendiul care a izbucnit, duminică la prânz, în zona Pieţei Agroalimentare din municipiul Rădăuţi a distrus mai multe hale şi imobile din zonă, creând pagube importante proprietarilor de peste 300.000 de lei. Focul a pornit în jurul prânzului şi a fost semnalat la 112 de către un bărbat din comuna Satu Mare, care a anunţat faptul că la hala de brânză şi la restaurantul din apropierea Pieţei Agroalimentare din centrul municipiului Rădăuţi a văzut flăcări în zona acoperişului. La faţa locului s-a constatat că incendiul se propaga cu flacără deschisă la acoperişul restaurantului şi la acoperişurile halei de brânză şi al clădirii fostului hotel al comunităţii evreieşti, existând posibilitatea de extindere a flăcărilor spre hala de carne, spre clădirea Romtelecom şi spre case din vecinătate.

Pentru localizarea şi stingerea incendiului puternic la faţa locului au ajuns şase echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Rădăuţi, ajutate de Detaşamentul de Pompieri Suceava, gărzile de intervenţie Siret şi Solca şi trei autospeciale din cadrul Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă Milişăuţi, Volovăţ şi Frătăuţii Noi, cu toţii acţionând sub comanda generalului de brigadă Ion Burlui, aflat în fruntea grupei operative a inspectoratului. Intervenţia a fost deosebit de dificilă, în primul rând din cauza accesului greoi al echipajelor de pompieri spre spaţiul în care se manifesta incendiul, printr-un culoar îngust care le-a dat bătăi de cap pompierilor.

O altă problemă cu care s-au confruntat echipajele de intervenţie a fost temperatura foarte scăzută din timpul intervenţiei, care a făcut ca presiunea din hidranţi să scadă drastic şi să-i determine pe pompieri să folosească surse alternative de apă. La -17 grade Celsius, apa avea tendinţa de a îngheţa în furtunurile şi în instalaţiile autospecialelor de stingere, iar aparatele de respirat cu aer comprimat nu au mai funcţionat la parametrii normali din cauza supapelor îngheţate.

A fost nevoie de un efort de aproximativ opt ore până la lichidarea totală a focarelor. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime omeneşti, ci doar pagube materiale importante, constând în distrugerea acoperişului unui restaurant construit din lemn şi învelit cu tablă, pe o suprafaţă de circa 200 de metri pătraţi, şi a acoperişului şi a tavanelor aparţinând fostului hotel al comunităţii evreieşti, pe o suprafaţă de 300 de metri pătraţi, ambele clădiri fiind proprietatea lui Constantin Avram, în vârstă de 56 de ani, din oraşul Milişăuţi.

Am reuşit să luăm legătura cu Constantin Avram, care ne-a povestit: ”Spaţiile afectate de incendiu, aflate în proprietatea mea, sunt un restaurant, care a fost închiriat firmei SC Tigris SRL şi care a ars în totalitate, fostul hotel evreiesc, care a fost distrus de asemenea în totalitate, după ce acoperişul a ars, iar tavanele s-au prăbuşit, şi o mică parte din hala de brânză, care a fost afectată într-un colţ. Paguba suferită în urma incendiului, la cele trei imobile care îmi aparţin, este de mai mult de 3 miliarde lei vechi, iar posibilitatea de recuperare este practic zero, imobilele nefiind asigurate. Am început astăzi să dăm jos acoperişurile distruse la cele două imobile grav afectate şi vom vedea în primăvară ce vom face în locul lor. La hala de brânză vom încerca să facem câteva reparaţii, pentru a o folosi în continuare.”

Incendiul a mai distrus o cameră de locuit, o cameră a centralei şi două anexe aparţinând unei femei de 43 de ani, din municipiul Rădăuţi, precum şi acoperişul Pescăriei SC Inox Prim SRL, proprietatea unui localnic în vârstă de 41 de ani, întreaga valoare a pagubelor depăşind 300.000 de lei.

O cauză probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un coş de fum amplasat neprotejat faţă de materialul combustibil, o comisie formată din specialişti ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava ajungând luni la faţa locului pentru o evaluare amănunţită a modului de producere a incendiului. Aceştia urmează să cerceteze cauza producerii şi să întocmească un raport tehnico-ştiinţific cu privire la stabilirea cauzelor exacte ale producerii incendiului.