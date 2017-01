Viscolul puternic și temperaturile extrem de scăzute din ultimele zile au paralizat județul Suceava. Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat autoritățile județene să ia decizia suspendării cursurilor în toate grădinițele, școlile și liceele sucevene, elevii având încă două zile de vacanță. Viscolul puternic de sâmbătă și duminică au pus probleme serioase drumarilor suceveni, care au reușit totuși să păstreze deschise căile rutiere din județ. Singurul drum blocat din județul Suceava a fost DN 17, între localitățile Suceava și Păltinoasa. Hotărârea de închidere a drumului a fost luată ieri, de la ora 11:00 ca urmare a vizibilității extrem de scăzute pe această porțiune, de sub 10 metri. Viscolul puternic și gerul au cauzat probleme mari și în alimentarea cu energie electrică a mai multor localități, până la închiderea ediției satul Chiril din comuna Crucea fiind în continuare nealimentat cu energie.

Viscolul şi zăpada abundentă au creat probleme în zona estică a judeţului Suceava

Codul galben de ninsoare şi viscol instituit de meteorologi începând de sâmbătă dimineaţă şi până duminică la ora 22.00, a afectat circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi judeţene, unde s-a circulat în condiţii grele de iarnă. Ninsorile începute în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică şi vântul puternic care a viscolit zăpada, au creat probleme mai ales în zona de podiş, mult mai expusă vântului care a viscolit zăpada şi a făcut drumurile greu practicabile. Peste toate acestea, temperaturile scăzute şi zăpada au afectat şi circulaţia pe calea ferată, trenurile având mai toate întârzieri faţă de orarul normal de circulaţie. Chiar dacă condiţiile de vizibilitate au fost apropiate de cele extreme, Aeroportul Suceava a rămas deschis pe timpul zilei de duminică.

DN 17, închis circulaţiei rutiere între Suceava şi Păltinoasa, ieri de la ora 11.00, până la ora 20.00

În condiţii grele de ger puternic, vânt tăios, ninsori şi viscol, circulaţia rutieră s-a desfăşurat anevoios pe drumurile naţionale DN 2 şi DN 17, din jurul municipiului Suceava. Din cauza direcţiei vântului care viscolea zăpada căzută pe DN 17, duminică dimineaţă, în jurul orei 11.00, poliţia rutieră a luat decizia închiderii tronsonului de drum DN 17, cuprins între localităţile Şcheia şi Păltinoasa, oferindu-se ca rută alternativă drumul naţional DN 2E, dintre Fălticeni şi Gura Humorului. Echipajele de poliţie au fost prezente la intersecţia DN 17 cu centura municipiului Suceava, şi i-au întors din drum pe toţi cei care doreau să se deplaseze spre Gura Humorului. Din cauza viscolului puternic şi a vizibilităţii scăzute sub 10 metri, DN 17 în zona satelor Stroieşti - Ilişeşti avea dune şi suluri de zăpadă pe carosabil, care se formau cu mare repeziciune, în ciuda eforturilor făcute de drumarii care au circulat în permanenţă cu utilajele cu lame pe acest tronson expus de drum. Începând cu ora 11.00, odată cu decizia închiderii drumului naţional DN 17, două echipaje ale poliţiei rutiere întorceau din drum pe toţi şoferii care voiau să intre pe acest tronson de drum închis. La faţa locului am vorbit şi noi cu câţiva şoferi care au trebuit să facă cale întoarsă, de la intersecţia DN 17 cu centura municipiului Suceava. Unul dintre ei ne-a declarat: ”Încercam să merg la Gura Humorului, la nişte rude, dar e blocat tot, la Ratoş şi ne-am întors prin comune. Aici văd că nu ne lasă. Cred că mă întorc înapoi acasă, dar nu ştiu pe unde că e blocat tot, prin comune era blocat, nici nu au intrat cu sărăriţa, cu nimic...” Un şofer din Cluj a fost întors din drum de poliţişti, în timp ce voia să pornească la drum spre casă, împreună cu copiii şi soţia. El ne-a declarat: ”Spre Cluj-Napoca vrem să mergem. Acum o oră drumul încă nu era închis, se putea circula, am vorbit prin staţie, acum e închis, nu ne dau voie să mergem. Ce vom face, vedem, încercăm să înnoptăm aici în Suceava. Până ni se dă drumul, vedem ce facem. Sunt cu familia, copiii, sunt toţi în maşină.” La faţa locului am putut sta de vorbă şi cu comisarul Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de poliţie Suceava, care a declarat: ”Împreună cu celelalte autorităţi competente, poliţiştii suceveni au decis închiderea accesului vehiculelor pe un segment de drum DN 17, de la ieşirea din municipiul Suceava până în localitatea Păltinoasa. Este vorba de un segment de 30 de kilometri pe care traficul este închis complet. Au fost identificate pentru şoferi rute alternative, inclusiv pentru a se deplasa către DN 2. În acest moment venim cu colegii de la Poliţia Rutieră chiar din zona blocată, unde nu se află nici o maşină rămasă înzăpezită. De altfel, pe zona respectivă nu se află rămas nici un vehicul, toate maşinile fiind oprite la ieşirea din localitatea Păltinoasa precum şi la ieşirea din municipiul Suceava.” Aseară, la ora 20.00 drumul naţional DN 17 a fost redeschis.

Pe drumurile din judeţ s-a circulat în condiţii de iarnă

Greu s-a circulat şi pe DN 2, mai ales în zonele mai expuse spre oraşul Siret, zona Ratoş fiind cunoscută din acest punct de vedere. În acelaşi timp, din cauza gheţii formată pe carosabil, mai multe tiruri nu au putut urca pe DN 17 la intrarea în municipiul Suceava, dinspre comuna Şcheia, şoferii fiind nevoiţi să monteze lanţuri antiderapante pentru a tranzita zona. Peste 200 de poliţişti şi 100 autospeciale de poliţie au fost în teren de-a lungul întregii zile, în punctele nevralgice ale infrastructurii rutiere din judeţ, asigurând buna desfăşurare şi în siguranţă a traficului rutier.

Ieri după amiază, în jurul orei 16.30, din cauza vizibilităţii scăzute sub 10 metri şi a viscolului deosebit de puternic, drumul naţional DN 17 era în continuare închis circulaţiei, circulaţia fiind deviată în continuare pe DN 2E. De asemenea, traficul a fost restricţionat pentru maşinile de mare tonaj în zona pasului Mestecăniş, pe tronsonul Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei. Restricţionarea pentru perioade scurte de timp a traficului greu peste 7,5 tone a fost făcută în vederea curăţării carosabilului şi împrăştierii de materiale antiderapante. „Din cauza ninsorilor abundente şi a circulaţiei maşinilor de mare tonaj, utilajele de deszăpezire nu reuşeau să intervină în timp util pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Din acest motiv s-a luat decizia restricţionării traficului, astfel încât utilajele să poată îndepărta zăpada”, a declarat Constantin Harasim, prefectul judeţului Suceava. Pe celelalte drumuri din judeţ circulaţia se desfăşura aseară în condiţii de iarnă.

Circulaţia rutieră din judeţul Suceava s-a desfășurat ieri cu dificultate atât pe drumurile naţionale, cât şi pe cele judeţene. Prefectul Constantin Harasim a declarat că în cursul zilei de ieri nu au fost semnalate blocaje în trafic, însă circulaţia se desfăşoară cu dificultate din cauza viscolului puternic. El a arătat că duminică dimineață a fost semnalată o problemă pe E 85, la Vadu Moldovei, unde remorca unei maşini de mare tonaj a fost spulberată de viscolul puternic şi aruncată în decor, pe carosabil rămânând doar capul tractor.

În același timp, șeful Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, Radu Avădanei, a precizat că pe drumurile județene s-a circulat în condiții de iarnă, nefiind înregistrate porțiuni de drumuri blocate. Radu Avădanei a precizat că circulația rutieră pe drumurile județene a fost îngreunată de vizibilitatea extrem de scăzută și de zăpada spulberată pe carosabil, utilajele intervenind în permanență pentru înlăturarea acesteia de pe drumuri. El a arătat că în cursul zilei de ieri, pe drumul județean din zona Forăști vizibilitatea era aproape de zero, mașinile din trafic fiind dirijate de utilajele de intervenție până în zone sigure. Radu Avădanei a mai precizat că pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică, Transrarăul a fost deschis circulației rutiere.

Municipiul Fălticeni și mai multe localități riscau să rămână fără apă în urma unei avarii la rețeaua electrică

O avarie la rețeaua electrică din comuna Baia era să lase fără apă potabilă întreg municipiul Fălticeni, precum și mai multe localități învecinate. Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că cea mai mare problemă înregistrată ieri a fost cea de la staţia de alimentare cu apă de la Baia, care a rămas fără energie electrică după o avarie apărută la reţea. Cătălin Coman a spus că a discutat cu reprezentanţii E.ON, trei echipe intervenind în zona Fălticeni pentru remedierea problemelor. El a spus că echipele E.ON au reușit după câteva ore de intervenție să remedieze temporar problema, astfel încât stația de alimentare cu apă potabilă nu a fost oprită în totalitate. „După oprirea curentului electric s-au blocat pompele, riscând să îngheţe şi să fi oprită total alimentarea cu apă a municipiului Fălticeni. Problema este rezolvată temporar, cei de la E.ON făcând o improvizaţie pentru a asigura alimentarea staţiei cu energie electrică”, a declarat primarul din Fălticeni. El a arătat că oprirea pompelor de la stația de apă de la Baia nu a afectat alimentarea cu apă a consumatorilor din Fălticeni, mai puțin a celor care locuiesc în zonele mai înalte ale municipiului, având în vedere că rezervoarele nu s-au golit în totalitate până la reluarea alimentării cu energiei electrică a stației de la Baia.

Cătălin Coman a mai adăugat că tot de ieri dimineața, mai mult de jumătate dintre locuitorii municipiului Fălticeni nu au avut curent electric, ca urmare a avarilor din rețeaua de distribuție. Coman a spus că problemele au fost rezolvate parțial până ieri seara, însă în aproape întreg municipiul furnizarea energiei electrice se întrerupea pe perioada scurte de timp.

Satul Chiril din comuna Crucea nu a fost alimentat ieri cu energie electrică

Până la închiderea ediției, o singură localitate din județul Suceava a rămas nealimentată în totalitate cu energie electrică. Este vorba despre satul Chiril, din comuna Crucea, acolo unde echipele de intervenție nu au reușit ieri să remedieze avariile din rețea. E.ON a informat în cursul zilei de ieri că viscolul puternic, căderile de zăpadă şi temperaturile extrem de reduse au cauzat mai multe avarii în zona Moldovei, inclusiv în județul Suceava, în special la liniile electrice aeriene de medie tensiune ce deservesc localităţi din mediul rural. „În cursul zilei de ieri echipele Delgaz Grid au intervenit în permanenţă în această periodă, şi, în ciuda condiţiilor neprielnice, au remediat în bună măsură avariile apărute”, se arată într-un comunicat.

Prefectul județului, Constantin Harasim, a precizat, că ieri dimineață alte două localități sucevene, Bosanci și Cumpărătura, au rămas în totalitate fără energie electrică. Harasim a precizat că echipele E.ON au remediat problemele după câteva ore de intervenții la rețelele electrice.

Toate unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar vor fi închise astăzi şi mâine

Toate grădiniţele, şcolile şi liceele sucevene vor fi închise în zilele de luni şi marţi, respectiv 9 şi 10 ianuarie 2017. Decizia a fost luată în şedinţa de sâmbătă după-amiază a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, elevii având astfel încă două zile de vacanţă. Prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, a declarat că hotărârea a fost luată în condiţiile în care pentru zilele de luni şi marţi se anunţă temperaturi extrem de scăzute. „Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis ca preşcolarii şi elevii, inclusiv cei din învăţământul liceal, să nu meargă la cursuri la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni şi marţi”, a declarat Constantin Harasim. El a adăugat că decizia a fost transmisă tuturor primăriilor din judeţ, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Constantin Harasim a ţinut să precizeze că decizia fost luată pentru siguranţa preşcolarilor şi elevilor, în condiţiile în care judeţul Suceava este în continuare sub incidenţa unei avertizări de cod galben de vreme geroasă.

În acelaşi timp, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gheorghe Lazăr, a precizat că instituţia pe care o conduce va monitoriza evoluţia situaţiei în judeţ, urmând să ia măsurile care se impun în vederea asigurării siguranţei elevilor şi a personalului didactic şi nedidactic. Gheorghe Lazăr a precizat că orele de luni şi marţi vor fi recuperate în baza prevederilor regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. El a arătat că în acest regulament se precizează că suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi comunicate instituţiei care a aprobat suspendarea cursurilor.

Din datele prezentate de Ministerul Educaţiei Naţionale, studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava se vor prezenta de astăzi la cursuri.

Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit la finalul săptămânii atenţionarea de cod galben valabilă pentru judeţul Suceava. Potrivit ANM, o primă atenţionare de cod galben a intrat în vigoare de sâmbătă, la ora 10.00, şi fiind valabilă până ieri, 8 ianuarie, la ora 22.00, în acest interval fiind vizate fenomene precum intensificări ale vântului, zăpadă spulberată şi troienită.

O altă avertizare de cod galben emisă de ANM este valabilă pentru judeţul Suceava începând de sâmbătă, 7 ianuarie, şi până astăzi, 9 ianuarie. Meteorologii atenţionează că şi astăzi vremea va fi geroasă, atât ziua, cât şi noaptea. Astfel, maximele diurne se vor situa frecvent între -16 şi -10 grade, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între -25 şi -15 grade. ANM a atenţionat că vremea geroasă va persista în majoritatea regiunilor şi pe parcursul săptămânii viitoare.

Ieri seara, meteorologii au menținut codul galben de ger, și au prelungit avertizarea pentru intensificări ale vântului, zăpadă spulberată şi troienită până astăzi dimineață la ora 4:00.